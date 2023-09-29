成為她「最重要資產」前 超模辛蒂克勞馥曾想除掉美人痣

超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）。路透

現年57歲的超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）最近公開談到了一件有關她自己但鮮為人知的事：她年方15歲之際，曾動念想要除掉她嘴唇左側上方那一顆後來成為她個人「最重要資產」的美人痣。

辛蒂克勞馥告訴華爾街 日報記者邁爾斯（Marc Myers）說，她小的時候，並沒有太在意自己嘴唇左側上方的美人痣；但在她15歲時，情況起了變化。

那是辛蒂克勞馥上高中的第一天，當她走近高年級學生閒聚的主樓梯時，有人突然對她喊道：「嘿，小克勞馥，你臉上沾了巧克力。」接下來的那兩年，她都選擇繞路而行，避免使用那個樓梯。

最後，她決定去問媽媽能不能去掉這顆痣。克勞馥說，她媽媽沒有拒絕，並說可以一起去找醫生談談。但她媽媽同時也說：「你不知道去掉痣之後的疤痕會是什麼樣子，你卻知道這顆美人痣現在是什麼樣子。」於是，這顆美人痣被留了下來。

辛蒂克勞馥20歲的時候搬到紐約，有三個月的時間，是睡在化妝師索妮亞（Sonia）的沙發上；索妮亞至今仍是她的密友。

她回憶道，那段時間，她開始與頂級時尚 攝影師合作，並且很快引起了攝影師阿維頓 (Richard Avedon) 的注意。阿維頓教她「要有存在感」，他會說：「想想你的眼睛和表情要述說些什麼。」

1986年8月，辛蒂克勞馥首度登上「時尚」(Vogue)雜誌封面，那幀照片就是由阿維頓拍攝的，也成了她的人生轉捩點。她說：「當我在機場報攤第一次看到那個封面，我的反應是，照片上的那個人的確傳達了想傳達的。然後我想，如果我對時尚雜誌來說是夠好的，我對任何人都是夠好的。」

辛蒂克勞馥最後表示，「後來有很多女性向我展示她們臉上的美人痣。有時候，讓你感到最不自在的事，反而會成為你最大的資產。」