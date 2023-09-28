分享照顧孫子秘訣 兒科醫師祖母成社媒明星

住在賓州的蘿森分享孫子特倫特在第一次「俯臥時間」的翻身反應，迅速在網路爆紅。（示意圖，Getty Images）

想成為網紅，不需要非得是俊男美女。今年初夏，住在賓州 的蘿森（Flo Rosen）當上了祖母，她迫不及待地想見到自己的第一個孫子；但她沒有料到的是，祖孫倆竟迅速竄紅為社群媒體 寵兒。

自7月1日首次在抖音 （TikTok ）分享影片以來，蘿森拍下孫子特倫特（Trent）在第一次「俯臥時間」（tummy time）的翻身反應，迅速在網路爆紅，目前已獲得近600萬次瀏覽量。

蘿森受到啟發，開始了她思考多年的一個項目。蘿森擁有賓州大學醫學學位，退休前從事兒科工作長達42年，她聽取了兒媳的建議，在社群媒體開設了 「問芭比 」（Ask Bubbie）的專欄，目前在Instagram和抖音（TikTok）上共有24萬粉絲。

在「問芭比」發表在抖音排名前五的影片中，有解釋「如何給寶寶拍嗝」（how to burp your baby）的片段，至今有超過200萬次觀看，其次是超過100萬次瀏覽的「為什麼俯臥時間很重要」（why tummy time is important），她對「關於螢幕時間影響的新研究」（new study on the effects of screen time）和「防止新生兒接觸病毒 」（limiting your newborn's exposure to illness）的專家觀點；以及「給其他祖父母們的訊息」（message to my fellow grandparents），討論了2023年的育兒方式如何隨著時代的演進而轉變。

蘿森在談到影片受歡迎程度時表示，年輕一代真的轉向了社群媒體來學習、取經，抖音和Instagram已取代了心理學家佩奈洛普·利奇（Penelope Leach）的書或像她這一代人所閱讀的任何書籍。她說，另一件事是，她認為祖父母們真的迫切需要得到所碰到問題的答案，因為很多事都改變了。

蘿森表示，她希望能在網路上建立一個值得信賴的社群，既能為祖父母們解惑，提供有關現代育兒的最新答案，也能為那些在撫養孩子的過程中沒有親友支援的新手父母提供協助。