分享照顧孫子秘訣 兒科醫師祖母成社媒明星

住在賓州的蘿森分享孫子特倫特在第一次「俯臥時間」的翻身反應,迅速在網路爆紅。(示意圖,Getty Images)

想成為網紅,不需要非得是俊男美女。今年初夏,住在賓州 的蘿森(Flo Rosen)當上了祖母,她迫不及待地想見到自己的第一個孫子;但她沒有料到的是,祖孫倆竟迅速竄紅為社群媒體 寵兒。

自7月1日首次在抖音 (TikTok )分享影片以來,蘿森拍下孫子特倫特(Trent)在第一次「俯臥時間」(tummy time)的翻身反應,迅速在網路爆紅,目前已獲得近600萬次瀏覽量。

蘿森受到啟發,開始了她思考多年的一個項目。蘿森擁有賓州大學醫學學位,退休前從事兒科工作長達42年,她聽取了兒媳的建議,在社群媒體開設了 「問芭比 」(Ask Bubbie)的專欄,目前在Instagram和抖音(TikTok)上共有24萬粉絲。

在「問芭比」發表在抖音排名前五的影片中,有解釋「如何給寶寶拍嗝」(how to burp your baby)的片段,至今有超過200萬次觀看,其次是超過100萬次瀏覽的「為什麼俯臥時間很重要」(why tummy time is important),她對「關於螢幕時間影響的新研究」(new study on the effects of screen time)和「防止新生兒接觸病毒 」(limiting your newborn's exposure to illness)的專家觀點;以及「給其他祖父母們的訊息」(message to my fellow grandparents),討論了2023年的育兒方式如何隨著時代的演進而轉變。

蘿森在談到影片受歡迎程度時表示,年輕一代真的轉向了社群媒體來學習、取經,抖音和Instagram已取代了心理學家佩奈洛普·利奇(Penelope Leach)的書或像她這一代人所閱讀的任何書籍。她說,另一件事是,她認為祖父母們真的迫切需要得到所碰到問題的答案,因為很多事都改變了。

蘿森表示,她希望能在網路上建立一個值得信賴的社群,既能為祖父母們解惑,提供有關現代育兒的最新答案,也能為那些在撫養孩子的過程中沒有親友支援的新手父母提供協助。