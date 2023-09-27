突出個性、自我標榜 永久性首飾成風潮

永久性珠寶首飾 （permanent jewelry）能夠表達自我、凸顯個性並兼具紀念價值。美聯社

儘管時尚 潮流多變化，但個人風格恆久遠，最近一項既能表達自我，同時能永久保存的時尚趨勢正在網路上發酵，那就是永久性珠寶首飾 （permanent jewelry）。能夠表達自我、凸顯個性並兼具紀念價值，這些是許多人選擇永久性首飾的部分原因。

永久性首飾最初只是社群媒體 的現象，現在已廣為流傳；在許多工作室、美髮沙龍、農夫市集或傳統商店都可見到它們的蹤跡。

或許有些人對「永久性首飾」毫無概念，其實它並不像聽起來那麼「可怕」。把一條鍊子做成手鍊、腳鏈、戒指或項鍊，兩端焊接在一起，沒有扣子。它不像紋身那樣讓人疼痛，從技術上來說，也不是那麼「永久性」，因為隨時可把鍊子剪掉。

科羅拉多州 博爾德（Boulder）、39歲的小企業主瑪莉莎·艾爾曼（Marisa Ellman），幾個月前她的姐姐約她與媽媽在科羅拉多大學附近一個不起眼的車庫碰面；車庫外面掛著一個牌子、寫著「Love Saro」。

這是艾爾曼第一次聽說永久性首飾。她說，她喜歡珠寶，但在跑步或做其他事時通常會把手鐲摘下來。

艾爾曼等三人來到工作室，喝了杯香檳、玩了心靈塔羅牌。然後，Love Saro的工作人員向她們展示了不同設計和價位的金鍊。最後每個人都戴上精緻的手鍊離開，手鍊緊緊地繫在手腕上，同時留下美好的回憶。這對艾爾曼來說格外有意義，因為她最近剛丟失一條刻有兒子名字的手鍊。

下回當艾爾曼運動時，手腕上的永久固定物不會打擾到她。她說，他們創造了一個完整的體驗，對她們來說，這是一個特別的回憶。

Love Saro於2020年11月在博爾德開業，由31歲的賈蒙（Sacha Jarmon）與她 64歲的母親莉特（Carol Ritter）所經營。由於生意蒸蒸日上，兩人忙得不可開交，又在丹佛的櫻桃溪（Cherry Creek）社區和洛杉磯 的梅爾羅斯（Melrose）開了兩家分店。

賈蒙說，每個人來到這裡，可以做自己、可以根據自己的氣質來訂製珠寶。顧客可以選擇珠寶、吊飾或寶石，也可以將傳家之寶，甚至是受損的珠寶拿來重新設計。