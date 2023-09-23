展示遺骸道德嗎？費城馬特博物館拋「死後」疑問

馬特博物館的展品包括6600個生物標本。(美聯社)

費城 的醫學博物館 馬特博物館(Mütter Museum)最近提出名為「死後：馬特博物館」(Postmortem: Mütter Museum)的新構想，館方透過論壇、研討會和即將舉行的展覽，將邀請參觀民眾回饋，來了解大眾對於展示遺骸看法，首場論壇將於10月17日舉行。

馬特博物館的執行董事凱特‧奎恩(Kate Quinn)表示，在目前展示的6600個生物標本中，有10個是願意在這棟建築裡展出的，而有數百個其實不同意在這裡展出。

奎恩希望收集公眾和專家的見解，讓博物館知道是否以及如何展示這些解剖標本，因為其中一些是不道德的，如墳墓搶劫，有許多則是在19世紀收集的。

這間隸屬於費城醫學院的醫學歷史博物館，正在對這些收藏品進行標本來源的研究統計。奎恩表示，研究人員目前已經審查了大約10%，其中不到1%提供標本的人知情並同意展示，她也預測當審查完成後，這個數字將接近3.5%。

馬特博物館以展示骨骼、器官、身體組織和其他標本而聞名於世，也展示了不少罕見疾病的標本，例如19世紀著名的暹羅連體雙胞胎(Chang and Eng Bunker)的肝臟，以及活體捐贈者彭達維斯(Robert Pendarvis)的增大心臟。博物館也展出包括139個人類頭骨，得以從遺骸中研究出種族主義相關的醫學理論。

奎恩希望透過舉辦展覽進行調查，讓訪客提出想法，來評估這些展出是否合乎道德標準，或者是否應該在這裡展出。而這個展覽獲得丕優藝術與遺產中心(Pew Center for Arts & Heritage)的28萬5500元贊助金。