作品被列數據庫訓練ChatGPT 美作家聯合控OpenAI侵權

知名作家葛里森(見圖)、馬丁、康奈利等知名作家透過「作家公會」，控告聊天機器人ChatGPT的公司OpenAI違法用他們的作品，來訓練ChatGPT。(Getty Images)

代表葛里森(John Grisham)、法蘭岑(Jonathan Franzen)等作家的「作家公會」(Authors Guild)19日出面控告聊天機器人ChatGPT 的控有公司OpenAI ，理由是違法用他們的作品，來訓練ChatGPT。

路透報導，同時聯合提告的作家還有桑德斯 (George Saunders)、茱迪‧皮考特(Jodi Picoult)、著有「權力遊戲」(Game of Thrones)的馬丁(George R.R. Martin)、「林肯律師」(The Lincoln Lawyer)的作者康奈利(Michael Connelly)、律師兼作家的包爾達奇(David Baldacci)、圖羅(Scott Turow)。

在他們之前，已有一些官司，由作家、來源碼所有人、視覺藝術家等創作者控告生成式人工智慧(AI，又稱人工智能)的提供者。除了由微軟公司挺腰的OpenAI，Meta Platforms、Stability AI等公司也挨告，原告方表示，他們的心血被當成數據，用去訓練AI系統。

OpenAI的發言人20日表示，公司尊重作家們的權利，「正與全球許多創作人士，包括作家公會，進行有所建設的對談」。

馬丁。(路透) 康奈利。(Getty Images)

作家公會執行長瑪麗‧瑞森伯格(Mary Rasenberger)20日聲明表示，作家們必須「擁有能力來控制自己的作品，是否被生成式AI拿去用，又如何用」，以「保存吾人的文學」。

OpenAI的大型語文模型ChatGPT，要由數據庫來訓練，才能應使用者的提問來回應；作家公會的訟狀宣稱，一些被用來訓練的數據庫，納入作家的著作文本，很可能是取自線上「盜版書庫」。

訟狀另稱，ChatGPT接到提問，可以對作者的書籍產出準確的彙總，足見他們的文本在ChatGPT的數據庫裡。