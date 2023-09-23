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魯斯「歡樂畫室」首幅電視畫作 標價985萬

記者胡玉立／綜合報導
「歡樂畫室」節目1983年1月11日首播時，魯斯畫的第一幅畫標出了985萬元高價，畫的左下角還有魯斯的簽名。(美聯社)
「歡樂畫室」節目1983年1月11日首播時，魯斯畫的第一幅畫標出了985萬元高價，畫的左下角還有魯斯的簽名。(美聯社)

已故美國畫家鮑伯‧魯斯(Bob Ross)在他生前廣受歡迎的公共電視繪畫教學節目「歡樂畫室」(The Joy Of Painting)中所畫的第一幅作品「林中漫步」(A Walk in the Woods)，被明尼亞波利斯市一家畫廊標出了985萬元「非賣品」高價。

主持31季403集節目

公共電視(PBS)頻道「歡樂畫室」節目1983年1月11日首播到1994年，都是由他主持。魯斯留著濃密鬍鬚、捲曲燙髮，在節目中以平靜溫和的聲音及特有的教學方法，鼓勵人們繪畫，細細展示山脈、瀑布、鄉村小屋和磨坊溪流等風景油畫繪畫技巧；令人過目難忘。魯斯在1995年過世。

特有教學法 鼓勵繪畫

在總計31季403集節目中，魯斯陸續畫了400多幅畫；第一幅畫「林中漫步」是在不到半小時內，用一把大鬃毛刷、油灰刀、外加大量的鼓勵話語，為PBS觀眾畫出。明尼阿波利斯Modern Artifact畫廊老闆尼爾森(Ryan Nelson)談到這幅作品時表示，「這是第一季第一集，你可以稱它是魯斯的『新秀卡』(rookie card)。」

儘管包括「林中漫步」在內的魯斯所有畫作，都不會被人認為是傑作，但尼爾森認為，這不是重點。他說：「這幅作品代表的是人民藝術家。這不是某個高雅畫廊告訴你魯斯有多棒。而是全世界的人都在說：魯斯很棒。」

尼爾森表示，他自己在小鎮長大，就是透過魯斯的節目接觸到藝術，也很喜歡他的畫作。他明白「林中漫步」標價很高，預計不會很快售出，但他認為這是向更多觀眾展示這幅畫的好機會。

尼爾森已經手買賣了100多幅魯斯作品。他去年買下這幅「林中漫步」後，訂出了985萬元的「非賣品」價格。畫廊公關霍夫曼(Megan Hoffman)說：「尼爾森更情願把這幅畫送去博物館等地展覽，這樣人們就可以好好欣賞它。他會接受出價，但並不急於出售。」

魯斯留著鬍鬚、燙髮捲曲，在節目中以特有的教學方法鼓勵人們繪畫。(美聯社)
魯斯留著鬍鬚、燙髮捲曲，在節目中以特有的教學方法鼓勵人們繪畫。(美聯社)

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