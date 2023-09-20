報復叛國賊 康州慶「火燒班乃迪克阿諾」節

九月初在康州新倫敦市慶「火燒班乃迪克阿諾」節日。圖為一尊班乃迪克·阿諾(Benedict Arnold)的紙紮芻像被焚燒。美聯社

九月初一個略帶秋意的周末夜，一群身穿18世紀末期服裝的男女，有些人手持火把，有些則扛著前膛槍，押著班乃迪克·阿諾(Benedict Arnold)的紙紮芻像怒氣沖沖地走過康州新倫敦市(New London, CT)街道，來到海岸邊一塊空地。旁邊的碼頭，還停泊著幾艘老式帆船。

現場不斷有人高喊：「燒死這個叛徒！」為首的一名男子宣讀了阿諾的罪狀，接著一把火燒掉芻像，旁邊的槍手同時舉起了前膛槍，對空發射。

班乃迪克·阿諾何許人也，為什麼新倫敦民眾如此痛恨他？

班乃迪克·阿諾是美國歷史上最有名的「反獨立革命份子」。1741年生於新倫敦鄰鎮紐威奇(Norwich)，阿諾在華盛頓手下擔任軍官，履建戰功，而且還經常用個人財產補貼軍費。但由於出身寒微，大陸議會數度刻意阻撓阿諾升官，後來還是華盛頓力薦，才被晉升為大陸軍(Continental Army)少將。

1778年，阿諾被華盛頓指派擔任費城 軍區司令，但因為他妻子是一名保皇派商人的女兒，而遭到費城名流權貴排擠，大陸議會和賓州 州議會甚至先後藉機將他送上法庭受審。早已心懷不滿的阿諾於是開始和英軍接觸，暗中提供情報。但不覺有異的華盛頓繼續重用阿諾，委以西點要塞(今美國陸軍官校校址)指揮官職務。直到1780年，阿諾企圖將這座哈德遜河上重鎮拱手讓給英軍，但行跡敗露，反遭大陸軍突襲。阿諾僥倖脫逃，渡河投靠英軍，但數名親信被捕，供出所有謀反叛變情節。

1781年9月，即英軍投降前一個月，被英國人任命為准將的阿諾帶領一批紅衫軍(Redcoats，英軍制服外套顏色)夜襲自己的家鄉，被擊退時，順手一把火將新倫敦燒為灰燼。

獨立戰爭結束後，阿諾避居英國倫敦，於1801年過世。而美國許多城市，包括紐約、費城、波士頓，則紛紛出現火燒叛徒的活動，持續近90年，直到內戰爆發後才逐漸停辦。

9年前，新倫敦群眾劇場 (New London's Flock Theatre)恢復了這項傳統，以行動劇的方式，重新喚起新世紀美國人對於200多年前這段歷史的記憶。劇場藝術總監伍德(Derron Wood)半開玩笑地說，「我們是原版的火人祭(Burning Man festival)。」