經典島嶼建設桌遊「卡坦島」 推出世界風味的官方食譜

一本新的食譜可以讓「卡坦島」（Catan）迷在戰勝對手的同時，進一步細細品味這款桌遊。取自Catan Studio

圍坐在桌旁玩運籌帷幄、統治世界的遊戲，或許會讓人忍不住想要大快朵頤一番。幸運的是，一本新的食譜 可以讓桌遊「卡坦島」（Catan）迷在戰勝對手的同時，進一步細細品味這款桌遊（board game）。

「卡坦島：官方食譜」（Catan: The Official Cookbook ）收錄了77道從桌遊中汲取靈感的食譜，包括森林之子蘸醬、酒館麥芽餡餅和爐邊香蕉船等；食譜中還包含零食、小菜、全套晚餐、甜點甚至一些飲料。

尤利西斯出版社（Ulysses Press）副總編輯沃格爾（Casie Vogel）說，他們希望它既有趣又真實，是一本真正的食譜，裡面的各項料理都可以照著做，也一定要做；無論如何，這決不止是個噱頭或惡作劇禮物。

這本食譜是向「卡坦島」桌遊致敬，在遊戲中，參賽者可利用羊毛、穀物、木材、磚塊和礦石這五種資源在一個虛構的島上建造居所。食譜中包括一些羊肉菜餚，以表達對羊毛的敬意，還有一些菜餚以「磚塊」（brick）為名，例如Brick Smash Burger、Chicken Under a Brick和Homemade Fudge Bricks。為了向遊戲中使用的礦石致敬，還特別使用了鑄鐵鍋，甚至還有一種七層蘸醬，適合那些知道擲7會打亂計畫的遊戲玩家。

沃格爾說，他們有些大餐級的菜餚，能讓玩家有如置身卡坦島，會有一種探險的感覺，就像在酒館裡探險一樣；這也是他們在製作一些大餐時想要營造的感受與共鳴。

雖然過去也有遊戲烹飪書的出版，例如「古墓奇兵」（Tomb Raider）、「上古捲軸」（The Elder Scrolls）、「Minecraft」和「快打旋風」（Street Fighter）等，但它們都是電腦遊戲。沃格爾認為，這本食譜可能是第一本由桌遊激發靈感並經過認證的烹飪書。