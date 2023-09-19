我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房屋平均銷量大降32% 創歷史新低

告贏哈佛、北卡大 「學生公平入學」再告西點軍校

經典島嶼建設桌遊「卡坦島」 推出世界風味的官方食譜

編譯周靜芝 / 綜合報導
一本新的食譜可以讓「卡坦島」（Catan）迷在戰勝對手的同時，進一步細細品味這款桌遊。取自Catan Studio
一本新的食譜可以讓「卡坦島」（Catan）迷在戰勝對手的同時，進一步細細品味這款桌遊。取自Catan Studio

圍坐在桌旁玩運籌帷幄、統治世界的遊戲，或許會讓人忍不住想要大快朵頤一番。幸運的是，一本新的食譜可以讓桌遊「卡坦島」（Catan）迷在戰勝對手的同時，進一步細細品味這款桌遊（board game）。

「卡坦島：官方食譜」（Catan: The Official Cookbook ）收錄了77道從桌遊中汲取靈感的食譜，包括森林之子蘸醬、酒館麥芽餡餅和爐邊香蕉船等；食譜中還包含零食、小菜、全套晚餐、甜點甚至一些飲料。

尤利西斯出版社（Ulysses Press）副總編輯沃格爾（Casie Vogel）說，他們希望它既有趣又真實，是一本真正的食譜，裡面的各項料理都可以照著做，也一定要做；無論如何，這決不止是個噱頭或惡作劇禮物。

這本食譜是向「卡坦島」桌遊致敬，在遊戲中，參賽者可利用羊毛、穀物、木材、磚塊和礦石這五種資源在一個虛構的島上建造居所。食譜中包括一些羊肉菜餚，以表達對羊毛的敬意，還有一些菜餚以「磚塊」（brick）為名，例如Brick Smash Burger、Chicken Under a Brick和Homemade Fudge Bricks。為了向遊戲中使用的礦石致敬，還特別使用了鑄鐵鍋，甚至還有一種七層蘸醬，適合那些知道擲7會打亂計畫的遊戲玩家。

沃格爾說，他們有些大餐級的菜餚，能讓玩家有如置身卡坦島，會有一種探險的感覺，就像在酒館裡探險一樣；這也是他們在製作一些大餐時想要營造的感受與共鳴。

雖然過去也有遊戲烹飪書的出版，例如「古墓奇兵」（Tomb Raider）、「上古捲軸」（The Elder Scrolls）、「Minecraft」和「快打旋風」（Street Fighter）等，但它們都是電腦遊戲。沃格爾認為，這本食譜可能是第一本由桌遊激發靈感並經過認證的烹飪書。

「卡坦島：官方食譜」可能是第一本由桌遊激發靈感並經過認證的烹飪書。美聯社
「卡坦島：官方食譜」可能是第一本由桌遊激發靈感並經過認證的烹飪書。美聯社

食譜

上一則

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

下一則

最健康的脂肪 大人小孩都攝取不夠

熱門新聞

小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

2023-09-18 12:08
每次到好市多(Costco)大肆採買總是非常過癮，似乎也超級划算，但並非每種商品都適合批量購買，來看看以下五種專家建議別在好市多採買的食品。Getty Images

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

2023-09-15 12:39
多數美國人認為能讓他們感到「富有」的東西，不一定和標籤價格有關。Getty Images

與錢多未必有關 美國人認為這三件事定義「富有」

2023-09-12 09:25
市調機構J.D Power的「美國信用卡滿意度調查」年度報告裡，美國運通(American Express)連續四年稱霸第一名，這份調查報告推出17年來，美國運通信用卡總共上榜13次。Getty Images

美國信用卡滿意度調查 這張卡連續四年稱霸

2023-09-14 09:38
睡眠品質是影響老化的第一大因素，睡眠品質差，會讓你衰老得更快。Image by Niels Zee from Pixabay

長壽專家說 這是放慢老化的頭號方法

2023-09-14 10:31
好市多的「價格調整」政策，讓會員有機會在商品買貴之後獲得20元購物卡。取自Shutterstock/Andy.LIU

留住顧客有妙招 好市多寄禮卡主動補價差

2023-09-12 10:16

超人氣

更多 >
有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容