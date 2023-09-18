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密西根湖發現1881年沉船 仍然完好坐在湖底

編譯徐薏茹／即時報導
1881年5月11日清晨，希金斯(John Higgins)船長與八名船員匆忙跳上救生艇，親眼看著他們的雙桅縱帆船「千里達號」(Trinidad)就此沉沒於密西根湖(Lake Michigan)冰冷的湖底；142年後，「千里達」的遺跡重現於世。美聯社
1881年5月11日清晨，希金斯(John Higgins)船長與八名船員匆忙跳上救生艇，親眼看著他們的雙桅縱帆船「千里達號」(Trinidad)就此沉沒於密西根湖(Lake Michigan)冰冷的湖底；142年後，「千里達」的遺跡重現於世。美聯社

1881年5月11日清晨，希金斯(John Higgins)船長與八名船員匆忙跳上救生艇，親眼看著他們的雙桅縱帆船「千里達號」(Trinidad)就此沉沒於密西根湖(Lake Michigan)冰冷的湖底；142年後，「千里達」的遺跡重現於世。

沉船獵人貝洛德(Brendon Baillod)、傑克(Robert Jaeck)7月在距離威斯康辛州阿爾戈馬(Algoma)湖濱線約10哩的水下300呎深處發現完整無損的「千里達號」船骸，結束搜索該船隻兩年的作業，貝洛德稱千里達號最後一次航行時，幾乎就是「漂浮的棺材」。

「千里達號」1867年建造於紐約格蘭德島(Grand Island)，作為貨船使用，在密爾瓦基、芝加哥、奧斯威戈(Oswego)間航行，從事獲利豐厚的穀物貿易。

身為「威斯康辛水下考古學協會」(WUAA)主席，貝洛德寫書記載400多個威斯康辛船隻與沉船，他接受紐約時報訪問表示：「許多這些雙桅縱帆船都是為了一個用途而建造：賺大錢。」

當時的一篇報紙文章將140呎長的「千里達號」描述為「史上最棒的雙桅縱帆船之一」，但這艘船有個弊病，其保險紀錄顯示，「千里達號」的船主未善盡船隻的維護工作。

貝洛德指出，在那個時代，大部分雙桅縱帆船的使用壽命是「千里達號」的兩到三倍。

千里達號一直受到漏水的困擾，1880年年末，希金斯船長航行途中在密西根州休倫港(Port Huron)停泊，他認為船隻無法承受五大湖的11月大風。

希金斯等到春季才恢復這場充滿厄運的航行，沉船當日清晨，船隻開始進水，抽水機不堪重負，希金斯和船員決定棄船。

貝洛德和傑克兩年前開始搜索千里達號，貝洛德說：「我們驚訝的發現，甲板室仍在船上，而且所有的櫥櫃仍在船上，所有盤子仍在裡面，還有所有船員的財物。」

千里達號並非威斯康辛水域中唯一狀況良好的船隻，但貝洛德有自信絕對稱得上前三名。

他希望明年千里達號能列入「國家史蹟名錄」(National Register of Historic Places)，並計畫公布沉船的確切位置。

圖為1873 年航行在安大略省薩尼亞市（Sarnia）的雙桅縱帆船「千里達號」(...
圖為1873 年航行在安大略省薩尼亞市（Sarnia）的雙桅縱帆船「千里達號」(Trinidad)。美聯社

紐約時報 保險 密西根州

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