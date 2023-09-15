賞鳥一大幫助 鳥種識別App受歡迎

夏日正是百花齊放、百鳥齊鳴的季節。美聯社

夏日正是百花齊放、百鳥齊鳴的季節。美聯社專欄作者崔西·赫柏（Tracee M. Herbaugh）表示，今年夏天稍早，她獨自坐在後院的阿迪朗達克椅（Adirondack chair）上，忽然意識到自己並沒有想像中那麼孤單。

赫柏說，多虧她剛在手機下載了一款頗受歡迎的免費賞鳥應用程式（App ）Merlin Bird ID，只須一會兒光景，她就發現周圍有十幾種鳥類。她說，以前只是聽見鳥鳴，而現在她可瞬間了解鳥的種類是多麼豐富。

免費賞鳥應用程式（App）Merlin Bird ID，能辨識周圍的多種鳥類。美聯社

赫柏使用了半小時Merlin Bird ID，她說，一開始，她所在的波士頓 郊區出現了一些常見的鳥類：知更鳥（robin）和冠藍鴉（blue jay），它們在美國東部無處不在，很容易辨認；接著是其他鳥類，如北美紅雀（northern cardinal）和金翅雀（goldfinch）。

赫柏說，隨著時間的增加，越來越多鳥兒被辨識出，其中包括煙囪雨燕（Chimney swift）、北撲翅鴷（northern flicker）、魚鴉（fish crow）、雙領鴴（killdeer）、巴爾的摩黃鸝（Baltimore oriole）和灰貓嘲鶇（gray catbird）。赫柏說，有一種橘黃色的鶇（thrush）叫紅點頦，頦部、喉部有個紅點，意味著它很罕見；接著，一隻大角鴞（great horned owl）出現在她的手機螢幕上，也有一個紅點。

隨著北半球一年一度的鳥類秋季遷徙開始，由康乃爾鳥類學實驗室推出的Merlin等鳥種識別App受到專業鳥友和業餘愛好者的追捧，因為它可輕易顯示周圍的物種有多麼豐富。

疫情期間，賞鳥活動熱度飆升，人們渴望走出家門，戶外正是可以安靜聆賞鳥鳴的地方。美聯社

赫柏說，這款App讓她這樣的菜鳥變成了鳥痴，為她的生活開啟了另一扇窗。

疫情 期間，賞鳥活動熱度飆升，人們渴望走出家門，戶外正是可以安靜聆賞鳥鳴與其他大自然聲音的地方。

Merlin於2014 年首次發表，便吸引了一眾粉絲。康乃爾實驗室指出，疫情爆發的第一個春天，用戶數量便比前一年增長了67%；隨後，Sound ID於2021年6月發布，用戶數量更是直線上升。

Merlin的專案管理師史密斯（Alli Smith）說，目前全球有700多萬人在使用這款App，去年的用戶數量不只翻了一番。

雙領鴴（killdeer）也是北美常見的鳥類。美聯社

僅在美國，Merlin的Sound ID就能識別700多個物種。其他鳥類識別App包括Audubon Bird Guide、ChirpOMatic、Picture Bird和Smart Bird。

史密斯說，透過聲音識別鳥類，為人們打開了一個全新的世界。即使看不到躲在灌木叢中的隱士夜鶇（hermit thrush）或高踞枝頭的巴爾的摩黃鸝，也能聽到它們美妙的歌聲，知道它們就在身旁。