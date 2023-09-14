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威州家族三代四人 今秋上同所大學

編譯俞仲慈／即時報導
威斯康辛州基諾沙(Kenosha)的「迦太基學院」(Carthage College)校園內一景。(取自Wikimedia Commons@Kenneth C. Zirkel)
威斯康辛州基諾沙(Kenosha)的「迦太基學院」(Carthage College)校園內一景。(取自Wikimedia Commons@Kenneth C. Zirkel)

位於威斯康辛州基諾沙(Kenosha)的「迦太基學院」(Carthage College)今年秋天開學日，迎來數百位新鮮人，其中四人還是祖孫三代同上一所大學，成為當地一段佳話。

19歲的莎曼莎·馬切斯基(Samantha Malczewski)是迦太基學院大一新鮮人，她向「早安美國」(Good Morning America)坦承，在得知母親、外祖母打算和自己以及18歲妹妹米亞·卡特(Mia Carter)在今年秋季班一起上大學時，確實讓她大吃一驚。

馬切斯基表示：「因為外曾祖母剛過世，可能使我母親意識到自己的媽媽不會永遠活著。」並補充道：「我認為這對母女每天同在一間教室上課，完全符合她們的需要，就是把握機會彼此相伴，共度一段美好時光。」

馬切斯基母親艾美(Amy Malczewski)和迦太基學院有著深厚的淵源，在過去的22年裡，拉拔五名子女長大的艾美以平面設計和精神教育專長，在該校指導一群對藝術、傳播和文化深感興趣的學生，同時坦承自己很早以前即有重新當學生的念頭。

至於71歲祖母克莉絲蒂·史旺(Christy Schwan)三年前自勞工福利顧問職務退休後，在當地非營利組織擔任志工，也很想學習更多管理相關知識，因此在得知艾美有意進修的想法時，也決定和女兒一起重返校園。

於是艾美不但重拾書本，還和母親變成同班同學，這對母女申請進入碩士班，一起攻讀商業、設計和創新課程。

這兩位年長碩士生表示，不但要身體力行重返校園，也會鼓勵更多同齡人士也回到學校進修。

儘管同在一所大學上課，但因課程不同加上課業繁忙，彼此碰面的機會並不多，18歲的米亞就坦承很期待在校園裡和家人相遇。

迦太基學院對於校園內出現三代同堂上學的佳話，發表聲明讚揚她們「活到老、學到老」的精神：「這個三代家族成員告訴大家，何謂終身學習的力量。」並強調：「艾美、史旺、莎曼莎和米亞祖孫四人，在本校享譽盛名的商業、護理等課程進修，儘管她們在原本的生活和職場各有所長，但仍持續建立強大的自我價值，充分展現本校的精神。」

基諾沙 退休 教育

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