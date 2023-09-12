與錢多未必有關 美國人認為這三件事定義「富有」

多數美國人認為能讓他們感到「富有」的東西，不一定和標籤價格有關。Getty Images

美國人說能讓他們感到「富有」的東西，不一定和標籤價格有關。嘉信理財集團（Charles Schwab）的年度現代財富調查（Modern Wealth Survey）顯示，與擁有奢侈品、比同齡人擁有更多金錢以及大幅提高收入相比，享受體驗過程、不必為金錢愁煩以及工作、生活能取得健康地平衡，更能讓他們感到「富有」。

調查發現，更多的錢可以讓其中一些目標更容易實現，這代表可以過上富足的生活，但不需要擁有一般富人的資產淨值（大約220萬元）。在定義「富有」時，以下三點對人們更有意義：

1. 享受體驗勝過擁有奢侈品

你寧願和家人一起旅遊、探索一座新城市，還是開一輛豪華汽車？調查發現，70%的美國人認為，財富意味著享受體驗多於擁有奢華物品。

有時間嘗試新事物或從事自己有興趣的嗜好，能讓人感到充實與滿足，即使這不是富人正在做的、例如太空 旅行這類的事。找到自己喜歡的事取決於每個人，如果不一定有能力經常做這些事，那就多想想這些事所能帶來的快樂。

旅行中讓你快樂的是什麼？是有機會瞭解新的文化、品嘗新的美食，還是只是暫時擺脫工作束縛、為自己充電？一旦確定了心中真正的想望，可能會找到能以更少金錢來實現它的方法。

心理健康 顧問伊凡斯（Ajar Evans）說，他認為人們忘記了，可以免費去看一場很棒的藝術展覽，也可以少少的錢或免費享受一些東西。

2. 不必為金錢煩惱，勝過比同齡人更有錢

某些炫富行為，例如社群媒體 Instagram上的奢華婚禮或城市的豪華建築，會讓人對金錢感到羨慕或想一較高下。但70%的美國人表示，擁有足夠的錢來緩解生活中的財務壓力，比擁有比同齡人更多金錢來得更有意義。

同樣的，賺取更高薪水或以其他方式獲得更多資金也有助於擺脫金錢壓力。但是，除了滿足基本需求之外，更多的金錢並不會自動為人帶來心靈的平靜。

伊凡斯說，錢確實會讓人獲得穩定、安全感和資源，但有了錢，更需要真正利用這些資源。

3. 取得工作與生活平衡，而非大幅提高收入

在一個完美的世界裡，你可能擁有一份收入頗豐的工作，同時又能在工作與生活間取得平衡。不過，69%的美國人表示，與獲得財富相比，在工作與生活間取得健康地平衡，比收入大幅提高對他們更有意義。

就像需要深入探索才能確定自己喜歡某些體驗一樣，在考慮嘗試不同工作之前，也該問問自己是否喜歡這份工作；問題可能是薪水太低，也可能是工作過勞。

找到適合自己並能實現富足生活的工作，可能意味著賺更多的錢，也可能意味著減薪，以便可以在某個地方更有彈性地工作；關鍵在於，找到對自己來說最重要的東西。