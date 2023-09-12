我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜股票、房市回升所賜 美國家庭財富創史上最高

普亭稱起訴川普為「政治迫害」 不期待美俄關係重大改變

與錢多未必有關 美國人認為這三件事定義「富有」

編譯周靜芝 / 綜合報導
多數美國人認為能讓他們感到「富有」的東西，不一定和標籤價格有關。Getty Images
多數美國人認為能讓他們感到「富有」的東西，不一定和標籤價格有關。Getty Images

美國人說能讓他們感到「富有」的東西，不一定和標籤價格有關。嘉信理財集團（Charles Schwab）的年度現代財富調查（Modern Wealth Survey）顯示，與擁有奢侈品、比同齡人擁有更多金錢以及大幅提高收入相比，享受體驗過程、不必為金錢愁煩以及工作、生活能取得健康地平衡，更能讓他們感到「富有」。

調查發現，更多的錢可以讓其中一些目標更容易實現，這代表可以過上富足的生活，但不需要擁有一般富人的資產淨值（大約220萬元）。在定義「富有」時，以下三點對人們更有意義：

1. 享受體驗勝過擁有奢侈品

你寧願和家人一起旅遊、探索一座新城市，還是開一輛豪華汽車？調查發現，70%的美國人認為，財富意味著享受體驗多於擁有奢華物品。

有時間嘗試新事物或從事自己有興趣的嗜好，能讓人感到充實與滿足，即使這不是富人正在做的、例如太空旅行這類的事。找到自己喜歡的事取決於每個人，如果不一定有能力經常做這些事，那就多想想這些事所能帶來的快樂。

旅行中讓你快樂的是什麼？是有機會瞭解新的文化、品嘗新的美食，還是只是暫時擺脫工作束縛、為自己充電？一旦確定了心中真正的想望，可能會找到能以更少金錢來實現它的方法。

心理健康顧問伊凡斯（Ajar Evans）說，他認為人們忘記了，可以免費去看一場很棒的藝術展覽，也可以少少的錢或免費享受一些東西。

2. 不必為金錢煩惱，勝過比同齡人更有錢

某些炫富行為，例如社群媒體Instagram上的奢華婚禮或城市的豪華建築，會讓人對金錢感到羨慕或想一較高下。但70%的美國人表示，擁有足夠的錢來緩解生活中的財務壓力，比擁有比同齡人更多金錢來得更有意義。

同樣的，賺取更高薪水或以其他方式獲得更多資金也有助於擺脫金錢壓力。但是，除了滿足基本需求之外，更多的金錢並不會自動為人帶來心靈的平靜。

伊凡斯說，錢確實會讓人獲得穩定、安全感和資源，但有了錢，更需要真正利用這些資源。

3. 取得工作與生活平衡，而非大幅提高收入

在一個完美的世界裡，你可能擁有一份收入頗豐的工作，同時又能在工作與生活間取得平衡。不過，69%的美國人表示，與獲得財富相比，在工作與生活間取得健康地平衡，比收入大幅提高對他們更有意義。

就像需要深入探索才能確定自己喜歡某些體驗一樣，在考慮嘗試不同工作之前，也該問問自己是否喜歡這份工作；問題可能是薪水太低，也可能是工作過勞。

找到適合自己並能實現富足生活的工作，可能意味著賺更多的錢，也可能意味著減薪，以便可以在某個地方更有彈性地工作；關鍵在於，找到對自己來說最重要的東西。

太空 社群媒體 心理健康

上一則

iPhone 15重現USB Type-C 11年專有Lightning充電口走入歷史

下一則

準時抵達、飛行體驗佳 美國的航空公司最棒是這家

熱門新聞

創造被動收入（passive income）被視為實現財富自由的最佳途徑。Getty Images

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

2023-09-06 10:14
洗衣機。Image by Steve Buissinne from Pixabay

恐傷內部塞住濾網 7用品勿放進洗衣機

2023-09-08 12:30
蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電。(Photo by Anna Maiwald on Unsplash)

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

2023-09-05 11:33
增加鉀攝取量的簡單方式有：多吃果菜、肉食裡添加綠色青菜水果、常吃油脂豐富的魚、吃希臘優格當保護心臟的點心。Image by cattalin from Pixabay

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

2023-09-08 12:46
雪佛蘭Bolt電動車。美聯社

2023末代汽車 這些車款明年起停產 二手車價將受影響

2023-09-06 12:35
四位癌症醫生分享他們的早餐菜單。(Photo by No Revisions on Unsplash)

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

2023-09-05 10:19

超人氣

更多 >
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬
美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設

美難減依賴台灣晶片？分析師：台積電美廠因一事成擺設