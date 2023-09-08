作品遭AI公司重新利用 視覺藝術家反擊

人工智慧的圖像生成器正威脅著全球藝術家的生計。美聯社

凱莉·麥可楠（Kelly McKernan）的塑膠彩（acrylic）和水彩畫作大膽而充滿活力，經常以鮮艷的綠、藍、粉紅和紫色描繪出女性形象。以她自己的話來說，這種風格是「超現實、飄渺的…傳達人類生命過程中的不安」。

如今，「人類」這個名詞對麥可楠來說有著深切、特殊的共鳴。雖然身為藝術家，謀生一直是項挑戰，新冠疫情 爆發後更是雪上加霜，但麥可楠現在發現來自一個非人類的生存威脅：人工智慧 （artificial intelligence, AI ）。

麥可楠以「他們」來稱呼AI，近年來她開始注意到，網路上的一些圖片與自己那些風格獨特的創作，雷同程度讓人難以置信，而這些圖片顯然是在AI引擎中輸入畫作名稱後生成的。

現年37歲、來自田納西州 納許維爾的麥可楠既創作繪畫，也善於數位插圖，她很快就發現，一些公司正在將藝術作品輸入AI系統，用以「訓練」圖像生成器（image-generators）；雖然這聽起來像是詭異的科幻電影，但現在卻威脅著全球藝術家的生計。

頂著一頭與作品風格相似、明亮藍綠髮色的麥可楠最近接受美聯社的訪問，她表示，人們在推特上標記她，她會回覆說「嘿，這讓我很不舒服，我沒有同意名字或作品被這樣使用」。她甚至會聯繫其中一些公司，說「嘿，小藝術家，我知道你們根本沒把我放在眼裡，但如果你們不這樣使用我的作品，那就太酷了」。她說，結果石沈大海，毫無回音。

目前，有三位藝術家正在起訴AI工具製造商，以保護他們的智慧財產權和職業生涯，這些AI工具可以根據輸入的關鍵字生成新的圖像。

此訴訟案正等待舊金山 聯邦法官的裁決，他對人工智慧公司在分析數十億張圖片並產生出不同的影像是否侵犯版權提出了質疑。

麥可楠說，他們就像是聖經故事中大衛對抗巨人歌利亞一般；有人從她的創作中獲利，但昨天她的房租到期了，還差200元。她說，現在的情況就是這麼絕望，她覺得這樣是不對的。

這起訴訟具有領頭羊的指標意義，預告著各類從事創作者，例如好萊塢演員、小說家、音樂家和電腦程式人員，想要阻止人工智慧開發者從人類的創作中獲利有多困難。