助母親獲新生 18歲高中女生勇敢捐腎

18歲的萊兒 (右) 捐腎，讓母親喬丹 (左) 重獲新生。圖擷自NBC 5影片

多年來，住在德州 北里奇蘭希爾斯（North Richland Hills）的潔西卡·喬丹 （Jessica Jordan）一直忍受著身體的疼痛，這讓她日漸孱弱。她的女兒、18 歲的布魯克·萊兒（Brooke Lyle）在接受電視節目「早安美國」（Good Morning America）訪問時表示，她記得媽媽曾試圖隱瞞疼痛，但她知道「事情不對勁」。

喬丹是五個孩子的母親，她回憶說，她幾乎不能走路，身體到處都在痛；最後，等到她確診時，身體已經垮掉，腎臟也受到影響。

喬丹說，她得的是肉芽腫性血管炎（granulomatosis with polyangiitis），大約在12年前被診斷出患有這種罕見的自體免疫性疾病。根據美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）的資料，這種疾病會導致體內血管腫脹和發炎，並會阻礙血液流向肺、腎臟等器官，導致這些器官受損。

喬丹的家人曾計畫讓她的雙胞胎兄弟塔克（Alfred Daniel Tucker）捐腎給她，但塔克於2021年8月13日因染上新冠肺炎 意外去世，讓此一計畫落空，因為新冠肺炎也影響了他的器官、無法捐腎。

萊兒表示，在叔叔去世後，母親開始接受血液透析治療，她決定將自己的一個腎捐給媽媽。

起初，喬丹反對萊兒要把她的一個腎臟捐給自己，因為她覺得女兒還太年輕，還有很長的人生路。但在她和萊兒諮詢了醫生與醫療團隊後，喬丹最終接受了這個提議。

還在就讀高中的萊兒說，隨著她對捐腎過程瞭解得越多，她對自己的決定就越篤定。她說，真正讓她對這個決定感到安心的是，因捐腎引起併發症 而死亡的人數極少。

6月14日，這對母女在德州沃斯堡（Fort Worth）的貝勒·史考特與懷特全聖醫療中心（Baylor Scott & White All Saints Medical Center）成功地接受了手術。喬丹需要持續服用抗排斥藥物，現在她有三個腎臟，而萊兒只有一個。

喬丹說，女兒很健康，她也很健康；醫生告訴她，她得到了一個非常棒的腎。她說，它立刻就開始「工作」，「我感覺到了，真是棒極了」。