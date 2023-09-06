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華裔女作家湯婷婷獲前哥倫布基金會頒發終生成就獎

編譯彭尚興／即時報導
美國圖書獎(American Book Awards)主辦單位「前哥倫布基金會」(Before Columbus Foundation)日前公布今年得獎名單，女作家湯婷婷(Maxine Hong Kingston，圖)獲頒終身成就獎，是該獎項自2000年設立以來第一位獲此殊榮的華裔作家。美聯社
美國圖書獎(American Book Awards)主辦單位「前哥倫布基金會」(Before Columbus Foundation)日前公布今年得獎名單，女作家湯婷婷(Maxine Hong Kingston，圖)獲頒終身成就獎，是該獎項自2000年設立以來第一位獲此殊榮的華裔作家。美聯社

美國圖書獎(American Book Awards)主辦單位「前哥倫布基金會」(Before Columbus Foundation)日前公布今年得獎名單，女作家湯婷婷(Maxine Hong Kingston)獲頒終身成就獎，是該獎項自2000年設立以來第一位獲此殊榮的華裔作家。

祖籍中國廣東新會，湯婷婷1940年出生於加州史塔克頓(Stockton)的移民家庭， 18歲時獲得全額獎學金進入柏克萊加州大學攻讀工程，但隨即棄工從文，於1962年畢業，取得文學士學位。

畢業後，湯婷婷和柏克萊同學金斯頓(Earll Kingston)結婚，隔年產下一子。60年代末期，民權運動浪潮風起雲湧，這對年輕人無可避免地也被捲入洪流之中，直到70年代初期某天，他們終於厭倦了一次又一次以暴力收場的和平示威，遷居夏威夷。金斯頓重回校園攻讀戲劇，湯婷婷在當地中學教授英語和數學，並開始有計畫寫作。

1976年，湯婷婷第一本著作「女戰士：鬼魂中少女時代的回憶」(The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts)出版，立刻引起文壇注意，並贏得當年美國年度書評獎非小說類首獎。這本書在小說、傳記和回憶錄界線之間來回游移，融合了她母親和她自己的身影；書中可見嚴厲而冷漠的移民父母、以及夾在傳統責任和夢想之間的孩子。湯婷婷透過書中不同的角色，輪流講述中國古老傳說和唐人街八卦傳聞，時間軸不斷穿梭變化，結構複雜卻又引人入勝。

1980年，湯婷婷的第二本長篇「中國佬」(China Men)問世，以女性觀點敘述早期華人男性移工的奮鬥與壓抑，內容同樣交織穿插著史實與虛構故事，以及她自己父親的背影寫照。這本書為湯婷婷贏得了當年美國文學界的最高榮譽，國家圖書獎(National Book Award)。

後來湯婷婷又陸續出版了「孫行者」(Tripmaster Monkey: His Fake Book)和「和平第五書」(The Fifth Book of Peace)兩部小說，以及包括詩集等其他著作。

2012年，湯婷婷獲當時總統歐巴馬頒發國家藝術獎章(National Medal of Arts)。

前哥倫布基金會是由當代非裔詩人、小說詞曲劇作家伊許梅爾·瑞德(Ishmael Reed)於1976年創立的非營利性組織，旨在推動和促進美國當代多元文化及文學的傳播。

加州大學 移民家庭 柏克萊

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