華裔女作家湯婷婷獲前哥倫布基金會頒發終生成就獎

美國圖書獎(American Book Awards)主辦單位「前哥倫布基金會」(Before Columbus Foundation)日前公布今年得獎名單,女作家湯婷婷(Maxine Hong Kingston)獲頒終身成就獎,是該獎項自2000年設立以來第一位獲此殊榮的華裔作家。

祖籍中國廣東新會,湯婷婷1940年出生於加州史塔克頓(Stockton)的移民家庭 , 18歲時獲得全額獎學金進入柏克萊加州大學 攻讀工程,但隨即棄工從文,於1962年畢業,取得文學士學位。

畢業後,湯婷婷和柏克萊同學金斯頓(Earll Kingston)結婚,隔年產下一子。60年代末期,民權運動浪潮風起雲湧,這對年輕人無可避免地也被捲入洪流之中,直到70年代初期某天,他們終於厭倦了一次又一次以暴力收場的和平示威,遷居夏威夷。金斯頓重回校園攻讀戲劇,湯婷婷在當地中學教授英語和數學,並開始有計畫寫作。

1976年,湯婷婷第一本著作「女戰士:鬼魂中少女時代的回憶」(The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts)出版,立刻引起文壇注意,並贏得當年美國年度書評獎非小說類首獎。這本書在小說、傳記和回憶錄界線之間來回游移,融合了她母親和她自己的身影;書中可見嚴厲而冷漠的移民父母、以及夾在傳統責任和夢想之間的孩子。湯婷婷透過書中不同的角色,輪流講述中國古老傳說和唐人街八卦傳聞,時間軸不斷穿梭變化,結構複雜卻又引人入勝。

1980年,湯婷婷的第二本長篇「中國佬」(China Men)問世,以女性觀點敘述早期華人男性移工的奮鬥與壓抑,內容同樣交織穿插著史實與虛構故事,以及她自己父親的背影寫照。這本書為湯婷婷贏得了當年美國文學界的最高榮譽,國家圖書獎(National Book Award)。

後來湯婷婷又陸續出版了「孫行者」(Tripmaster Monkey: His Fake Book)和「和平第五書」(The Fifth Book of Peace)兩部小說,以及包括詩集等其他著作。

2012年,湯婷婷獲當時總統歐巴馬頒發國家藝術獎章(National Medal of Arts)。

前哥倫布基金會是由當代非裔詩人、小說詞曲劇作家伊許梅爾·瑞德(Ishmael Reed)於1976年創立的非營利性組織,旨在推動和促進美國當代多元文化及文學的傳播。