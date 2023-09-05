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一家7口挑戰北美山徑三冠王 爸媽正率5子女走上第3條

編譯周靜芝 / 綜合報導
奈特伯格一家挑戰北美山徑三冠王，目前正走上第三條。取自臉書＠Danae Netteburg
奈特伯格一家挑戰北美山徑三冠王，目前正走上第三條。取自臉書＠Danae Netteburg

挑戰全美最偏遠、最崎嶇的三條長距離山徑，對任何徒步旅行者來說都是一項挑戰；如果還帶上幾個年幼的孩子，那完全又是另一種場面了。

但奈特伯格（Netteburg）一家七口已走過阿帕拉契山徑（Appalachian Trail）與大陸分水嶺山徑（Continental Divide Trail）。前者位於喬治亞州與緬因州之間、綿延近2200英里，後者從新墨西哥州一直延伸到蒙大拿州的加拿大邊境，全長3028英里。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國籍、44歲的達娜（Danae）和歐倫（Olen Netteburg）服務於非洲中部查德的一家醫院，他們和五個孩子14歲的里歐（Lyol）、12歲的贊恩（Zane）、10歲的艾迪森（Addison）、7歲的茱妮柏（Juniper）和2歲的派珀（Piper）於2020年開始了這項壯遊計畫。

奈特伯格一家人徒步旅行出發前的裝備。取自臉書＠Danae Netteburg
奈特伯格一家人徒步旅行出發前的裝備。取自臉書＠Danae Netteburg

最近奈特伯格一家正走在從墨西哥邊境開始，穿過加州、俄勒岡州和華盛頓州、延伸至加拿大、全長2653英里的太平洋山脊步道（Pacific Crest Trail）上，目前已走了一半左右的路程。

達娜在接受CNN旅遊頻道訪問時表示，他們發現許多人辦不到的原因，不是說沒時間、沒錢，不然就是沒興趣；所以，他們十分幸運。

奈特伯格一家走的第一條路線是西緣步道（West Rim Trail），這是條沿著賓州大峽谷（Pennsylvania Grand Canyon）西側長30.5英里的健行路線。在又一次成功的家庭徒步旅行後，2020年初，他們決定全力以赴、一家6口以七個月的時間挑戰阿帕拉契山徑。

2022年3月，他們帶著2021年6月出生的新成員派珀和其餘4個孩子出發前往大陸分水嶺山徑，用六個月的時間走完了這條步道，比阿帕拉契山徑少了一個月時間。

帶著五個孩子徒步旅行會遇上諸多挑戰，奈特伯格夫婦在路途中會使用各種不同的方法來激...
帶著五個孩子徒步旅行會遇上諸多挑戰，奈特伯格夫婦在路途中會使用各種不同的方法來激勵孩子。取自臉書＠Danae Netteburg

當然，帶著五個孩子徒步旅行會遇上諸多挑戰。奈特伯格夫婦在路途中使用了各種不同的方法來激勵孩子；但達娜和歐倫為他們的孩子感到無比自豪，因為他們在野外學到了很多東西。

達娜說，他們看過熊和麋鹿等動物，她還見到一頭山獅。她說，一路上有許多美妙的事物；孩子們會看著樹木與花朵，認真地研究它們、想知道它們是什麼。

達娜和歐倫表示，一旦全家完成了「三冠王」（Triple Crown）之旅，他們很想買艘帆船，或者將一輛校車改裝成露營車，帶著孩子們踏上另一段冒險之旅。

奈特伯格夫婦表示，完成了「三冠王」之旅後，想買艘帆船，或者將一輛校車改裝成露營車...
奈特伯格夫婦表示，完成了「三冠王」之旅後，想買艘帆船，或者將一輛校車改裝成露營車，帶著孩子們踏上另一段冒險之旅。取自臉書＠Danae Netteburg

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