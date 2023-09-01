自己曾是寄養兒童 美髮店老闆領養五兄妹

卡特要收養五個孩子的堅定決心，讓法官最終批准了他的申請。取自Twitter/FOX4

33歲、住在俄亥俄州 辛辛那提的羅伯特·卡特（Robert Carter），最大目標是讓被分送至寄養家庭而失散的五兄妹能團聚在一起。

卡特是一家美髮店老闆，2018年成為三兄弟的寄養父母。期間他無意中聽到大哥在討論他們的妹妹，並得知兄妹已經失散。這件事深深觸動了他的內心，因為他幼年被寄養時，也曾經歷手足分離的痛苦。

13歲時被送往寄養家庭的卡特，童年生活十分坎坷。母親是有9個孩子的單親媽，她的酗酒讓卡特不得不承擔起照顧弟、妹的責任。他說，他會從街角的商店偷食物，好讓大家不致餓肚子。

卡特表示，目睹父母所經歷的一切，讓他避開了毒品 和酒精的誘惑；因為他知道這些東西對他的父母和全家人影響有多大。

卡特待過兩個寄養家庭，16歲時開始獨立生活。他身兼三份差，包括在辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）的特約商店工作、在Chipotle餐廳當洗碗工和在Wendy's餐廳當收銀員。雖然咬牙堅持了下來，但他說，自己很孤獨，從來沒有人陪他一起回家。

卡特說，這真的很難熬，是他一生中最沮喪的時刻之一；他永遠都不希望他的孩子經歷同樣的事。

18歲離開寄養家庭後，卡特開始擔任妹妹的監護人，後來又成為13歲弟弟的監護人，那年他21歲。這段經歷促使他歡迎寄養兒童來到自己家中，卡特說，他以創傷和痛苦作為動力，鞭策自己繼續前進，讓生活變得更好、想要幫助別人、做個更好的人。

卡特決心為這幾個孩子提供他曾缺乏的愛與支持，他找到了他們的姐妹，讓一家人團聚在一起。地方法官絲塔古爾（Rogena Stargul）在這場兄妹團聚之旅中發揮了關鍵作用。起初，她對卡特要收養五個孩子的決定持懷疑態度，但最終她見證了卡特決心的力量，批准了他的申請。

卡特說，他在沒有父母照顧下，學會了如何做一個好父母。他表示，他只想盡一份小時候他對父親的期望，讓這些孩子擁有他沒有的一切、甚至更多。

衛生及公共服務部 （Department of Health and Human Services）的最新數據顯示，全美有超過39萬名兒童生活在寄養家庭中。

姐妹倆之一的瑪麗安娜（Mariana）說，卡特能瞭解她們的經歷，這對她們很有幫助。她說，因為有些人並不能理解。

如今，他們的關係已經超越了家庭，姐妹倆在卡特的美髮店工作。這個家也在不斷壯大，不僅包括五兄妹，還有卡特重修舊好的父母，他們挑起了祖父母的角色。