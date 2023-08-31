海豚最易受困地點 保護動物組織成立首家海豚醫院救治

國際愛護動物基金會過去5年來在麻塞諸塞州鱈魚角海灘搶救了400多條擱淺的海豚或鼠海豚。美聯社

當國際愛護動物基金會（International Fund for Animal Welfare）海洋哺乳動物小組的成員趕到麻塞諸塞州鱈魚角（Cape Cod）海灘搶救擱淺的海豚或鼠海豚（porpoise）時，他們別無選擇，只能在現場醫治這些瀕臨滅絕的動物，然後立即將其放生。

現在，這種情況即將改變。這個在全球致力保護動物的組織，本月將在鱈魚角開設首家臨時海豚醫院，希望能提高海豚存活率外，還能加強該組織25年來進行的研究。

救援小組領隊夏普 （Brian Sharp）表示，擱淺的海洋哺乳動物通常受到很大壓力，處於休克和脫水狀態，僅在現場照顧它們是不夠的，它們需要更多的診斷、治療和復原時間。

國際愛護動物基金會將在鱈魚角開設首家臨時海豚醫院，希望能提高擱淺動物們的存活率。美聯社

夏普說，有了這個海豚急診室，他們就能為動物們提供所需的治療，再迅速將它們放生。他說，雖然有的海洋哺乳動物康復中心可以照顧動物數月甚至數年，但他們的目標是在四天內將動物放回海洋。

夏普說，這是一項前所未見的創舉。鱈魚角的海洋哺乳動物擱淺數量比全世界任何地方都多，該組織在新聞稿中指出，僅過去五年，基金會就在該地區救援了400多條擱淺的海豚、鯨魚和鼠海豚。

鱈魚角是海豚的良好棲息處，但也是個危及生存的險地。它的地理位置像個伸入海洋的鈎狀沙岬，會對行經的海豚形成障礙，而12英尺高的潮汐會迅速暴露出一英里長的海灘。

這座海豚救援中心位於鱈魚角的奧爾良（Orleans）市中心一間翻新的雜貨店內，佔地4200平方英尺；裡面設施包括一個1800平方英尺的康復區，內有兩個寬15英尺的治療池，以及一個獸醫實驗室。民眾不得與正在接受照護的動物直接接觸，但這裡還有一個教育 中心，遊客可以透過監視器觀看復原中的動物。

該中心有四名全職工作人員，可提供全天候護理。開始時，將一次治療一隻動物，但最終目標是可同時治療數隻動物。

夏普說，這個由私人資助的中心已通過聯邦政府 檢查，預計將於本月底開始運作。他說，他們希望把在這裡學到的與國內和國際其他組織或個人分享。