老照片轉成電子檔 喚回千萬珍貴記憶

老照片數位化的工作，讓人們重新找回珍貴記憶。美聯社

每個人生命中都有值得收藏的回憶，這也是老照片彌足珍貴之處。對米契·高德斯通（Mitch Goldstone）來說，一開始似乎是個悲傷的故事，因為父親在他7歲時便去世了，他對父親的記憶寥寥無幾，這也是他如此珍視與父親唯一合影的原因。那是20世紀60年代末，父子倆在迪士尼樂園 拍攝的一張快照；而習慣從口袋裡掏出智慧手機來拍照這件事，似乎只在明日世界才會發生。

不過，高德斯通的故事後來一點也不悲傷；半個多世紀後，他利用這段記憶做了一些事情。他與長期合作夥伴卡爾·博曼（Carl Berman）經營的事業，能給客戶帶來「失而復得」的喜悅。處於利基市場的ScanMyPhotos公司，專門將智慧手機發明之前，人們拍攝的數十億張幻燈片、未沖洗的底片和照片轉化為數位「寶庫」，裡面裝滿了被遺忘的記憶。

高德斯通說，沒有其他行業堪與他的工作相比擬，因為很少有企業能讓人在拿到產品時流淚；而幸運的是，他們通常是喜極而泣。

這些底片與照片經過數位化處理，重新被賦予生命，使埋藏已久的記憶重新浮現，回味當時的感受。它或重現過往度假時所拍的快照、久違親人的青春樣貌，或點燃兒時有寵物相伴的溫暖；它還能讓人回想起錯綜複雜的家庭關係，喚起被遺忘的美好時光。最重要的是，它還能讓人輕鬆分享這些美好時光。

但它並不便宜。如果願意以200到300元來支付處理費用，如果能抽出時間來在屋內、車庫翻箱倒櫃，就能經歷以上所描述的這些感受。

由於許多底片、幻燈片和其他視覺媒介保存有所局限，讓這項數位化工作成為家庭手工業（cottage industry）。與任何服務或產品一樣，明智的做法是在消費前做些調查，以確定哪種服務最符合個人的需求。

以下是「消費者指南評論」（Consumers Guide Review）根據他們的調查所推薦的幾個最佳照片掃描網站：iMemories、LegacyBox 和 ScanMyPhotos。其他獲得好評的還包括 GoPhoto、ScanCafe、Memories Renewed、ScanDigital、DiJiFi 和 Digital Memories。