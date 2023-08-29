女富豪談購屋者最易犯的錯誤：只看一次房

房地產業專家一致認為，回頭再看一次中意的房子十分關鍵。Getty Images

芭芭拉·柯寇蘭（Barbara Corcoran）在洛杉磯 擁有一棟豪華活動房屋，在紐約擁有一頂樓公寓；她還是柯寇蘭集團（The Corcoran Group）的創始人和前擁有者，該集團成立於1973年，2001年以6千6百萬元易主。

這位74歲的房地產 大亨名下擁有眾多房產，40多年的從業經驗，讓她對形形色色的購屋買家瞭如指掌。在最近的Instagram貼文中，柯寇蘭分享了她看到人們在購屋時最常犯的錯誤。

她說，最重要的是再回去看看；如果再多看一次，這時候就會發現或許鄰居很吵、狗經常狂吠，或是對街房子就是聚會場所。

房地產大亨芭芭拉·柯寇蘭名下有眾多房產，40多年的從業經驗，讓她對形形色色的購屋買家瞭如指掌。Getty Images

在今年稍早的「早安美國」（Good Morning America）節目中，柯寇蘭加碼強調此一建議的重要。她說，對在下午早些時候看中的房子，有必要多了解它在一天中任何時候的樣子。

她說，人們若看上一棟房子，會認為當下此刻這就是他們的新居；但你得在早上和晚上都看看它，務必仔細觀察。

業內專家一致認為，回頭再看一次中意的房子十分關鍵。全球豪宅交易網站The Agency經紀人貝瑞拉（Mike Biryla）同意柯寇蘭的觀點，認為在簽字之前再看一遍是值得的。他說，買家會希望第二次看屋時的感覺，與第一次完全相同，而且所做的選擇是個正確的決定。

貝瑞拉在接受CNBC電視節目「Make It」的訪問時表示，當第二次再去看房子時，應確認平面圖對你是有意義的。

貝瑞拉說，他總是告訴客戶，第二次看屋並不是要測量房產的每一寸空間，而是要尋找第一次看屋時可能忽略的細節，例如一些小瑕疵或任何可能需要維修的地方，並瞭解整體的流程。

貝瑞拉指出，花時間在當地、社區或建築內與居住在附近的人交談也很必要，尤其是在購買公寓時。他說，坐在大廳裡，可以看到一些潛在住戶的進出，還可以和一些工作人員聊天，瞭解大樓的管理情況。此外，他一直建議客戶去看看大樓的地下室，因為從那裡最能看出大樓管理的端倪。