不准裝病、睡懶覺…俄州媽給兒立搞笑返校規定爆紅

隨著孩子重返學校，有關教養問題的影片再度被眾多家長們關注。Getty Images

俄亥俄州 的妮可·傑克森（Nicole Jackson）相信，天下父母心，對教養孩子都無分軒輊。43歲的她在接受網路媒體TODAY訪問時表示，無論種族、膚色或宗教信仰，愛護孩子的心，讓所有家長聲氣相投。

也許這就是為什麼有這麼多父母關注傑克森在13歲兒子返校時、為他制定的「搞笑」規則。這位住在克利夫蘭的護士在上傳抖音 （TikTok ）的影片中述說了她對兒子的期望；影片去年夏天已在網路上瘋傳，近日隨著孩子重返學校，再度被大量網友分享。

首先，傑克森警告兒子不要裝病。她說，吃下什麼食物、胃便吸收什麼。如果一直吃熱洋芋片、炸雞塊、各種冰棒和喝些不健康飲料，卻從來沒有胃痛過；就別像年紀大、腸胃有問題的克羅恩氏症（Crohn’s）病人一樣說：「我胃痛」。

規則二是，現在不是突然開始睡懶覺的時候。傑克森在影片中喊話，要兒子不要裝出一副睡不醒的樣子。她說，他每天早上「6:77」起床--是的，她說的是「6:77」，因為那是個不存在、也不能被忍受的時間--還問她要早餐吃。

傑克森希望升上八年級的兒子，在睡覺前準備好書包和衣服，以避免早上的混亂。她希望任何涉及文書工作的作業，包括Picture Day的照片，都有適當的準備時間。傑克森說，在交重要作業的前一晚，不要幻想能向媽媽求救；她拒絕熬夜到天亮，幫兒子完成任務。

傑克森還規定，不能在第一周就把學用品用完。她說，她花了7.5萬元，確定清單上的東西都齊備，「你不能一直弄丟東西」。

傑克森在影片的最後吐槽了食物的問題，讓各地的媽媽們紛紛舉起手表示聲援。傑克森指出，父母不會抱怨要為兒女準備午餐。她說，她認真地帶兒子去超市，問過每一樣食物是否都沒問題，但當她把它們放在一起做成營養的午餐時，頓時就變成了「垃圾」。

傑克森的最後一條規則是，不要再問「55次」晚餐何時準備好。她開玩笑說，她準備的午餐，事前兒子都說沒問題，但現在卻成了「垃圾」。

有人在留言中期望傑克森，能到每所學校演講。另一個人問傑克森能否透過Zoom視訊，因為她的兒子很需要被「教誨」。

傑克森告訴TODAY，她的兒子在度過了「非常漫長」的暑假後，上周返回學校。她開玩笑說，這是一年中最美好的一天，她把這天當作國慶日來慶祝。

傑克森還表示，她很高興自己能讓人們莞爾一笑。她說，為人父母是個愉快的經歷，但也很辛苦，會遇上各種問題，「需要笑著看待花園裡長出的雜草」。