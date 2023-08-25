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近半離婚夫婦說 引起衝突的頭號原因竟是這件事

編譯周靜芝 / 綜合報導
夫妻在婚姻中會遇到許多分歧與衝突，讓彼此覺得給婚姻帶來了壓力。Getty Images
夫妻在婚姻中會遇到許多分歧與衝突，讓彼此覺得給婚姻帶來了壓力。Getty Images

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，2021年將有近69萬對夫妻離婚，約是申請結婚人數的一半。

大多數夫妻離異，申請的是所謂的「無過錯離婚」（no-fault divorce），表示無需證明任何一方有任何不當行為即可解除婚姻關係。

但這並不代表這些婚姻沒有摩擦就結束了。根據金融理財網站「富比士顧問」（Forbes Advisor）的一項調查，有些常見的原因讓夫妻雙方覺得給婚姻帶來了壓力。

以下是夫妻在婚姻中遇到最大的分歧與衝突，其中包括：職業選擇、養育孩子的觀念、家事分工、與家人的關係、與朋友的往來、財務問題、健康選擇。

近一半（46%）的受訪者表示，職業選擇是他們婚姻中最大的衝突根源。養育子女方面的分歧排在第二位，佔43%。

夫妻雙方均表示，家務勞動的分工也常是爭議導火線。調查數據證明了這一點：2022年的一項研究顯示，與男性伴侶育有子女的女性表示，如果她們承擔了更多的家務勞動，會降低她們的性慾。

調查顯示，只有5%的離婚者表示他們的婚姻已走到盡頭、無挽回餘地。高達 63%的人表示，如果在結婚前對彼此的承諾有更好的理解，或許不至於走上離婚一途。超過一半的人表示，如果他們在婚前對配偶的道德觀與價值觀有更好的認識，彼此可能還會在一起。

CDC

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