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3C育兒要小心 研究示警：1歲嬰兒常看螢幕 不利發育

編譯潘勛／綜合報導
最新研究顯示，一歲大嬰兒每天接觸到電子螢幕超過四小時，會延緩講話、解決問題技巧等的發育。(Getty Images)
最新研究顯示，一歲大嬰兒每天接觸到電子螢幕超過四小時，會延緩講話、解決問題技巧等的發育。(Getty Images)

日本學者發表於最新「美國醫學會期刊：兒科」(JAMA: Pediatrics)的研究指出，一歲大的嬰兒每天接觸到電子螢幕超過四小時，就講話溝通、解決問題技巧的發育，會在兩到四歲時發生延緩的狀況。

紐約時報報導，研究另發現，接觸螢幕時間愈久的一歲幼兒，比起較少的同齡人，就精細動作、個人與合群技巧方面，到2歲時顯得發育較遲緩，但到四歲時遲緩就會消失

研究並未發現看螢幕太久導致身心發育延遲的原因，相形下只是發現，接觸螢幕愈久，與身心發育放慢，兩者有牽連。專家表示，這種現象可以解釋為，人與人面對面的時光，對於嬰幼兒極為珍貴。

「耶魯兒童研究中心」(Yale Child Study Center)發育心理學者劉考維茨(David Lewkowicz)表示，親子間面對面互動，讓嬰幼兒取得豐富資訊，包括如何由顏面來表達、講話、聲音語調、肢體回饋，都結合起來，傳達語言及意義。

劉考維茨表示，嬰幼兒看螢幕學不到這一些，所以他對日本的研究成果不感到意外。

日本的學者分發將近8000份問卷給父母們，詢問嬰幼兒發育及看螢幕時間，而取得研究成果。原則上，嬰兒看電視時間較長，他們的媽媽都是第一次生小孩、年紀較輕、收入及家政教育水準偏低，還有一些受苦於產後憂鬱症。

研究中只有4%的嬰幼兒一天看螢幕四小時或以上，18%在二到四小時間，絕大多數不到兩小時。

研究指出，看螢幕時間與發育延緩之間，有「劑量反應關聯」。嬰幼兒被塞去看螢幕愈久，愈有可能出現發育延緩。

研究的作者們指出，本次研究並未區分用在教育的觀看螢幕時間，以及較專注於娛樂的螢幕時間；學者們表示，未來研究將由那個角度來探討。

日本 教育 醫學

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