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維多利亞的秘密重塑品牌 召集90年代名模重返伸展台

編譯周靜芝 / 綜合報導
精品內衣品牌「維多利亞的秘密」企圖重振旗鼓，找來超模擔綱拍攝新廣告。取自Victoria's Secret
精品內衣品牌「維多利亞的秘密」企圖重振旗鼓，找來超模擔綱拍攝新廣告。取自Victoria's Secret

精品內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）風華逐漸黯淡，現在正號召90年代鼎盛時期經典的幾位超級名模，將吉賽兒·邦倩(Gisele Bündchen)、娜歐蜜·坎貝兒（Naomi Campbell）、阿德瑞娜·利瑪（Adriana Lima）和坎蒂絲·史汪尼普（Candice Swanepoel）聚在一起拍攝一組新廣告。

「維多利亞的秘密」在經歷數年的業績起伏和嘗試重整品牌之後，希望重振旗鼓，請來一些過去被冠上「維密天使」（Victoria's Secret Angels）稱號的知名面孔，推出名為「The Icon」的新內衣系列。

維密新的內衣廣告企圖營造更多元的形象。取自Victoria's Secret
維密新的內衣廣告企圖營造更多元的形象。取自Victoria's Secret

模特兒艾杜特·艾克奇（Adut Akech）、海莉·比伯（Hailey Bieber）、芭洛瑪·艾爾賽斯（Paloma Elsesser）、何穗（Sui He）和艾蜜莉·瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）與回歸的超模們一同擔綱這齣新的廣告，她們都曾參與維密走秀，或加入維密形塑品牌未來的「VS Collective」計畫。

據維密發布的新聞稿表示，The Icon內衣系列將在新的、有聚攏效果的半杯胸罩（push-up demi bra）上採用「首創的提升和塑形技術」，同時也預告中斷了四年的「維多利亞的秘密」時裝秀即將回歸。維密的巡迴時裝秀經過重新設計，將於今年秋季再度登場，儘管細節還不明朗，但該品牌預告將推出「明星陣容」，新廣告中出現的幾位模特兒也將參與走秀。

「維多利亞的秘密」在2019年取消了舉辦了24年的時裝秀，原因是收視率低迷不振，且母公司L Brands的前行銷長瑞柴克（Ed Razek）透露維密排斥變性模特兒的言論也引起消費者反彈。隨著音樂天后蕾哈娜（Rihanna）的Savage x Fenty等其他內衣品牌紛紛加入市場，在時裝秀上展示更廣泛尺碼與多元化形象，維密似乎也在努力使其一向標榜性感的品牌與時俱進。

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