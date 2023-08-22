三友湊3000元賣T恤 五年後營收達2.5億

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2019年巴特列(Ryan Bartlett)和兩位朋友湊了3000元，成立男裝品牌「真經典」(True Classic)專門販賣T恤，今年營收預估上看2億5000萬元，不過回首五年創業，巴特列因為決策錯誤，公司差點倒閉，因此他強調自己的經營之道就是「汲取教訓」。

在創立True Classic之前，巴特列是服裝業菜鳥，他表示True Classic生存發展之道來自於：「從瀕臨破產 的失敗經驗，學到教訓」。

True Classic秉持價格實惠、人人適合的理念，獲得消費者支持，創業首月即創下2萬6000元佳績，巴特列嘗到甜頭，在隔年訂購2021年新貨時，高估銷售量，不顧自身財力，大膽投入4000萬元採購成衣，結果很快發現訂購量超過一倍，庫存過多，陷入巨大現金流壓力。

他向CNBC Make It記者坦承：「那是我一生中最可怕的時刻，因為我不知道會發生什麼事。」而且採購決策失誤，幾乎讓True Classic破產，巴特列表示：「這是我們做過的最愚蠢的決定，花了一年半才脫離困境。」

巴特列和兩位合夥人文圖拉(Nick Ventura)和溫尼克(Matthew Winnick)耗費兩年時間解決庫存問題，自願壓縮公司獲利率 ，支付供應商超過100萬元利息，並從一家融資 公司取得金援，換取未來收益一定比例作為回報。

巴特列強調不再只憑直覺決定策略，目前True Classic旗下60名員工，即包含一支具備零售經驗的需求規劃團隊，負責公司經營決策，他表示：「一切都超級按步就班。」

巴特列計畫將True Classic發展為市值十億元的服裝企業，以便和競爭對手、市值預估40億元的Vuori平起平坐，甚至向設計品牌Ralph Lauren看齊，後者目前市值逾80億元，去年獲利5億2270萬元。

由於服裝業競爭激烈，該公司轉向海外拓展業務，如今營收占比30%，巴特列表示：「經歷一場巨變後，我們不再隨便加碼下注，我們鎖定中間至低端消費層。」而且不再盲目追加訂貨，即使是暢銷商品也不例外，「如果賣完就賣完，和倒閉相比，這就是最壞的情況，因為我們學到教訓。」