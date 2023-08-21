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全球最大3D打印社區在德州 房價47.5萬元起跳

編譯徐薏茹／即時報導
3D列印房。路透
3D列印房。路透

德州奧斯汀北邊的喬治城(Georgetown)有個Wolf Ranch住宅區，這裡的房屋乍看之下可能與其他郊區新建的社區沒什麼不同，然而，這裡事實上是全球最大的3D列印房社區。

Wolf Ranch第一批3D列印建築擴增100棟房屋，由建築商Bjarke Ingels Group (BIG)及住宅建築公司Lennar、3D列印建築科技新創公司Icon聯合設計。

影片來源：youtube/Insider Art

Icon的Vulcan機器列印系統機組輸出ICON專有的高強度混凝土「lavacrete」，在牆壁結構硬化。目前已完成三分之一以上的新社區列印工作。

2021年ICON宣布這項計畫時，ICON共同創辦人兼執行長巴勒德(Jason Ballard)將這一社區形容為「社區規模發展史上的分水嶺時刻」，他表示3D列印能更迅速地建造高品質住宅，而且比傳統建築方法更便宜。

美國正面臨約500萬套新房的短缺，巴勒德稱3D列印技術的優勢，包括能迅速增加供應，且不犧牲品質、外觀或永續性。

Bjarke Ingels Group合夥人沃克(Martin Voelkle)表示，3D列印建築是降低建築過程浪費的重要一步，同時讓住宅更具適應性、永續性且能源自給自足。

獨立研究顯示，3D列印屋可以減少二氧化碳排放及建築浪費，在沒有模板的情況下建造房屋，可大量減少總體建材使用。水泥每年佔全球二氧化碳排放量的8%左右。

一項2020年的新加坡研究顯示，3D列印建造的一套浴室比傳統方法建造的浴室便宜25.4%，產生的二氧化碳減少近86%。

在3D列印的Genesis Collection社區裡，買家可挑選八種不同的建築平面，面積範圍介於1574至2112平方呎，包括三間臥室、四間臥室設計。

第一個完工的住宅是Rune款式，有一個帶有大面積懸挑的四面坡屋頂(hip roof)，以及一個前入口車庫，房屋內部有多個3D列印部件，如廚房中島。

房屋於上個月開始銷售，價格範圍介於47萬5000元至59萬9000元。

3D列印房。路透
3D列印房。路透
3D列印房。路透
3D列印房。路透

3D列印 新加坡 德州

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