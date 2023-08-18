她在同一公司工作74年 直到受不了塞車90歲退休

90歲的梅爾芭·梅班剛從自己熱愛並工作74年的百貨公司退休。圖擷自YouTube@KLTV 7

梅爾芭·梅班（Melba Mebane）從未想過會從自己熱愛並工作74年的百貨公司退休 ，直到上下班的交通塞得讓她受不了。

梅班說，她一回到家，就把車鑰匙放在桌上，對兒子說她不幹了。她在德州 泰勒（Tyler）工作的迪拉德（Dillard's）百貨距住家僅15分鐘車程，但有時堵車會讓通勤時間拉長一倍；11月將年滿91歲的梅班，再也沒耐性忍受這種不便了。

上個月，她從迪拉德百貨公司的銷售助理崗位上退休，告別了長達70 多年的職業生涯。

1949年，年僅17歲的梅班透過泰勒高中的半工半讀計畫，開始在 Mayer & Schmidt百貨擔任電梯小姐。1956年，該公司被迪拉德百貨收購。梅班被調往男裝部，後來又調到化妝品櫃台，一直工作到退休。

梅班回憶說，有些化妝品禮盒就是賣不出去，主管讓她試試，於是她從櫃台後面走出來，向顧客介紹這些禮盒...最後她全部賣光了；於是被告知從此就在那裡工作。

熱愛工作的梅班，照片被高掛在退休派對上。圖擷自YouTube@KLTV 7

工作如何成為她的「第二人生」

對於梅班來說，迪拉德百貨的工作不僅僅是一份薪水。她說，作為一名單身的職業母親，這份工作成了她和兒子泰瑞（Terry Mebane）的「第二人生」，迪拉德百貨和所有同事，就像他們的第二個家。

每當這家連鎖百貨的創始人威廉·迪拉德（William T. Dillard）帶著孩子來店裡時，梅班都會幫忙照顧他的女兒馬蒂尼（Drue Dillard Matheny）；如今馬蒂尼已是迪拉德的執行副總裁。梅班說，她還記得牽著年幼的馬蒂尼去吃爆米花或逛商場的情景。這對相識近65年的「老搭檔」在今年6月梅班的退休派對上再度聚首。

60歲的泰瑞也對與媽媽在店內閒逛的情景記憶猶新。梅班每周總是工作至少40個小時，通常從上午10點到下午5點，有時甚至忙到晚上9點打烊。泰瑞說，有時晚餐後，他會讓祖父在7點左右帶他去百貨公司，這樣他就可以在商場裡跑一圈，等媽媽下班後和她一起回家。

74年來，梅班一直保持著同樣的上班前習慣：早上6點起床，煮壺咖啡 、做頓早餐，然後辦點雜事，9 點準時抵達迪拉德，這樣就能找到她最喜歡的停車位。

梅班說，她喜歡每天去上班，除非真的生病了，否則從來沒有缺席過。她說，如果工作很快樂，為什麼不繼續做下去呢？

梅班建議，如果想要擁有一份長久而充實的職涯，不要僅是因為薪水高就接受一份工作，因為「金錢會讓你失望」。她說，找到擅長做的事、找到喜歡與之共事的人，這些都重要得多。

要想在工作中更快樂 人際關係很重要

在迪拉德百貨工作期間，梅班曾有幾次機會晉升為經理，但她總是拒絕。她說，沒有人喜歡管理階層，因為他們必須做出艱難決定。她喜歡工作中結交的朋友、想保持這種關係，所以只專注於做最好的銷售員。

不過，梅班確實利用了她與迪拉德家的密切關係，在職業生涯中根據不同的需求與希望調整了工作。她說，要想在工作中更快樂，人際關係上的「投資 」很重要。