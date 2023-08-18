抖音擁200萬粉絲 9旬「網紅嬤」吸引廠商打廣告

被粉絲暱稱為J-Dog的珍妮·克魯帕，不是唯一在抖音上與商家合作的年長者；愈來愈多服裝、美容產品等公司正在發掘可以合作的其他退休年齡的內容創作者。Photo: Skylar Krupa

珍妮·克魯帕(Jenny Krupa)是抖音 (TikTok)的一名網紅，但她並非典型的社群媒體寵兒，現年91歲、擁有200萬粉絲的她住在養老院裡，在23歲孫子史基拉·克魯帕(Skylar Krupa)的協助下，祖孫一起創作影片。

住在加拿大亞伯達省的克魯帕並不是唯一在抖音上與商家合作的年長者；愈來愈多服裝、美容產品等公司正在發掘其他退休 年齡的內容創作者一起合作。

網路行銷公司Obviously創始人卡瓦斯基(Mae Karwowski)表示，抖音在年長用戶中的影響力愈來愈大，所以各品牌也開始關注這個市場。

對多數高齡網紅來說，這些收入可能不足以維持退休生活，但可以讓他們晚年手頭寬裕些，甚至有餘錢可以投資。

舊金山62歲的金姆·譚(音譯，Gym Tan)曾在時尚 圈打滾多年，一年半前，23歲的女兒蜜勒(Mya Miller)建議她在抖音分享每日穿搭。

金姆·譚的穿搭走簡約、時尚、年輕路線，三個月內積累1萬名粉絲；六個月後，合作紛紛找上門來。目前，她擁有20多萬追隨者，還出現在可麗柔(Clairol)染髮劑的廣告中。

市場行銷公司Upfluence執行長克魯西(Kevin Creusy)說，年長者為品牌行銷還是充滿機會，因為這個年齡的創作者比較少，競爭者相對不多。該公司網紅資料庫中只有約2700人是60歲以上，其中僅174名有抖音帳號。克魯西說，這群人中絕大多數是女性和白人，其他族群比率很低。