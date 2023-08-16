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慶祝金婚 農夫送妻種滿向日葵的80英畝土地

編譯彭尚興／即時報導
向日葵。Image by Myléne from Pixabay
向日葵。Image by Myléne from Pixabay

假設你的婚姻能夠維持50年，你會送什麼禮物給另一半作為金婚紀念呢？堪薩斯州有位農夫決定送花給他結縭半世紀的老伴，不是一束，而是120萬朵向日葵，種植在80英畝的土地上。

「8月10日是我們結婚50周年紀念，你知道的，一個傢伙該送他的女孩什麼東西作為50周年紀念呢？」世居普拉特鎮(Pratt)的農夫李·爾森(Lee Wilson)告訴KAKE電視台記者，「我想了又想，她一向喜歡向日葵，所以我想那今年就來種些向日葵好了，於是我們就為她種了80英畝的向日葵。」

威爾森在兒子的協助之下，從五月起開始在田裡忙進忙出。「一英畝地大約可以種1萬5000朵向日葵，80英畝地差不多就是120萬朵。」父子倆在光天化日之下，辛苦了快三個月，還竟然把女主角完全蒙在鼓裡。

可惜我們無法目睹威爾森太太芮妮(Renee Wilson)第一時間的反應。她後來接受美國廣播公司(ABC)地方台KAKE採訪時，回答得頗為含蓄：「這讓我覺得自己非常特別，沒有比一整片田野的向日葵更好的周年禮物了。」

影片來源：youtube/ABC7

李和芮妮是名符其實的「高中情侶」。兩人認識的時候， 她還沒滿16歲，爸媽不准她約會。李一直等到她16歲生日當天才約她出去；兩人第一次約會是去參加輪鞋溜冰舞會。威爾森說他當時就知道，「應該就是她了。」 自從那次約會起，兩人再也沒有分開過。

這段跨越兩個世紀、平淡又不凡的愛情故事經KAKE電視台曝光後，引起許多媒體轉載，更激起網路的熱烈回響。有人責怪威爾森把結婚周年紀念禮物的標準抬得太高了，令人難望其項背；有人則自怨自艾結婚紀念日連個簡訊都沒收到。至於威爾森本人則認為，雖然這整件事情「挺有趣的，但我想一次就夠了。明年讓別人去玩吧。」

誰知道，也許威爾森明年會榨個幾萬加侖的葵花籽油當禮物。

向日葵也是堪薩斯州的州花。這片向陽花海就位於堪薩斯州普拉特鎮郊外4哩，緊鄰著54號聯邦公路(US-54 highwat)南側，花期預計到八月中下旬。

堪薩斯州

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