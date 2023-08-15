維護大腦健康 比爾蓋茲最重視這個習慣

億萬富豪比爾·蓋茲在父親被診斷出患有阿茲海默症之後，開始學習有關大腦健康的知識。Getty Images

微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates ）在經營公司期間經常睡眠不足，現在，他說他正在努力償還「睡眠債」。

這位億萬富翁在他的新播客節目「與比爾·蓋茲一起解惑」（Unconfuse Me with Bill Gates）中說，在他30、40歲時，會和同齡人比賽誰的休息時間最少，他認為這樣才是努力工作的表現。蓋茲在節目中邀請的兩位來賓是喜劇演員賽斯·羅根（Seth Rogen）和他的妻子勞倫·羅根（Lauren Miller Rogen）。

當他們討論到大腦健康問題時，67歲的蓋茲說，年輕時他只睡六小時，如果有人說他只睡5小時、而且有時候根本不睡，他就會想「哇，那些傢伙真厲害」，他得更加努力，因為睡覺是懶惰、沒有必要的事。

蓋茲說，在他的父親被診斷出患有阿茲海默症 之後，他的心態發生了改變，這促使他開始學習有關大腦健康的知識。

蓋茲說，阿茲海默症出現的最有力的觀點之一就是良好睡眠的重要性。對於包括阿茲海默症在內的任何失智 症來說，睡眠是否良好是最具預測性的指標之一。

哈佛大學醫學 院2021年的一項研究顯示，與每晚睡眠時間在6到8小時的年長者（65 歲及以上）相比，每晚睡眠時間少於5小時的人在5 年內罹患失智症或死亡的機率是前者的兩倍。

睡眠對年輕人也很重要。美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine）在2016年的一份聲明中說，每晚睡8至10小時有助於青少年獲得最佳的智力發育、心理健康和記憶力。

疾病控制與預防中心（CDC）稱，對於20到64歲的人來說，每晚睡 7到9小時有助身心健康獲得最佳狀態。

在訪談中，賽斯同意蓋茲的觀點，他說岳母確診阿茲海默症，促使他更加重視睡眠。他說，年輕時，大家都說「等你死了再睡」、睡眠沒那麼重要、你不需要睡眠；現在我們知道，這完全背離事實，睡眠是保持大腦健康最重要的一件事。

蓋茲現在每晚至少睡7小時，他說他每天都要檢查自己的「睡眠分數」（sleep scores）。一般來說，睡眠分數代表身體在一夜之間恢復了多少，其中包括了睡眠時間和品質。

蓋茲未具體說明他是如何追蹤自己的「睡眠分數」，但許多可穿戴設備（如Fitbits或蘋果手表）都標榜能夠追蹤「睡眠分數」。蓋茲強調，這「超級重要」。