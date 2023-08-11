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回憶小時害怕上舞台 華裔百老匯女星寫童書

編譯徐薏茹／即時報導
百老匯華裔女演員菲莉帕·蘇(Phillipa Soo)與馬里斯·帕斯卡萊·多蘭(Maris Pasquale Doran)及插畫家秦冷(Qin Leng)合作推出繪本「陳派珀唱歌」(Piper Chen Sings，暫譯)，融入她的親身經歷，講述一個容易怯場的女孩，對著絨毛娃娃唱歌比在人群前更自在的故事。美聯社
百老匯華裔女演員菲莉帕·蘇(Phillipa Soo)與馬里斯·帕斯卡萊·多蘭(Maris Pasquale Doran)及插畫家秦冷(Qin Leng)合作推出繪本「陳派珀唱歌」(Piper Chen Sings，暫譯)，融入她的親身經歷，講述一個容易怯場的女孩，對著絨毛娃娃唱歌比在人群前更自在的故事。美聯社

百老匯華裔女演員菲莉帕·蘇(Phillipa Soo)與馬里斯·帕斯卡萊·多蘭(Maris Pasquale Doran)及插畫家秦冷(Qin Leng)合作推出繪本「陳派珀唱歌」(Piper Chen Sings，暫譯)，融入她的親身經歷，講述一個容易怯場的女孩，對著絨毛娃娃唱歌比在人群前更自在的故事。

出版商蘭登書屋童書部(Random House Children's Books)旗下的蘭登書屋工作室(Random House Studio)2日宣布，「陳派珀唱歌」將於明年4月出版。

現年32歲的菲莉帕·蘇表示：「我經常被問到，如果能和年輕時的自己對話，你會說什麼？『陳派珀唱歌』就是這一問題的答案。這本書發自內心，以我自身的生活經驗為靈感，有個小女孩熱愛唱歌，但在其他人面前唱歌時感到緊張無比。」

菲莉帕·蘇在林-曼努爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)知名音樂劇「漢彌爾頓」(Hamilton)飾演亞歷山大·漢彌爾頓(Alexander Hamilton)的妻子伊麗莎·漢彌爾頓(Elizabeth Schuyler Hamilton)，此後在「拜訪森林」(Into the Woods)、「卡美洛」(Camelot)，以及甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)製作的「紅男綠女」(Guys and Dolls)等音樂劇演出。

她曾憑藉「漢彌爾頓」及「拜訪森林」的原聲帶獲得葛萊美獎。

百老匯 葛萊美 華裔

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