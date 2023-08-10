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個性極度內向 亞裔女用這個策略成為拿獎牌的霹靂舞者

編譯周靜芝 / 綜合報導
桑妮·蔡（Sunny Choi）克服內向個性，成為霹靂舞者並在2022年世界運動會上獲得銀牌。Getty Images
桑妮·蔡（Sunny Choi）克服內向個性，成為霹靂舞者並在2022年世界運動會上獲得銀牌。Getty Images

如果看了桑妮·蔡（Sunny Choi）的履歷，可能會認為她生來就是個表演者。這位34歲的霹靂舞者自2019年來，參加過三次世界錦標賽；在阿拉巴馬州伯明翰（Birmingham ）舉辦的2022年世界運動會上獲得銀牌，並希望在2024年巴黎奧運取得佳績。這將是結合運動與街頭表演的霹靂舞（breakdancing ）第二次躋身奧運舞台。

桑妮·蔡在接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）電視節目「Make It」訪問時表示，表演對個性內向的她是個極大的挑戰，以前她習慣坐在角落看別人跳舞，但這讓她快要抓狂，因為她真的很想做他們正在做的事。

桑妮·蔡說，自己從一名旁觀者到登上世界的舞台，經歷過一段漫長的「學習曲線」（learning curve）。她將自己內向性格轉化為優勢的的策略，只有三個字：「多觀察」。

桑妮·蔡 從小練習體操，體操的動作通常是固定的。成為賓州大學新鮮人時，她第一次在街頭看到一群霹靂舞者，舉手投足全是即興演出。

她沒有立即加入，而是站在一旁觀望；她說，每當她看到一群霹靂舞者在表演，她總是採取同樣的策略。桑妮·蔡說，因為她並未置身其中、也未嘗試模仿，只是觀察舞者互動、如何跳舞，並找出引起自己共鳴、喜愛以及激賞的部分。

最後，桑妮·蔡成為其中一員，別無選擇只能表演。她說，那時她已經觀察夠了，約略知道自己在做甚麼；這比一開始就假裝自己是個外向的人、直接跳進去好多了。

桑妮·蔡藉由調整頭上的帽子，來避免害羞的天性影響出賽的表現。Getty Imag...
桑妮·蔡藉由調整頭上的帽子，來避免害羞的天性影響出賽的表現。Getty Images

如今，桑妮·蔡 仍在用一些策略來避免害羞的天性影響出賽的表現；她以呼吸技巧來集中注意力，並在面對人群時重複默念肯定、鼓勵自己的話語。

她還喜歡藉由調整頭上的帽子，來讓自己在表演前冷靜下來。她說，帽緣前面磨損的地方，就是她一次又一次觸摸的結果。

桑妮·蔡說，這一切只是提醒：害羞並非她的弱點，相反地，每當她感覺「還不適應這裡的環境」（out of my element ）時，她會給自己多點時間、退後一步，緩和情緒後取得優勢。她說，這只是她反複使用的「遊戲」，每個人只要堅持下去，便可找出適合自己的方法。

巴黎奧運 阿拉巴馬州 賓州

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