茱兒芭莉摩主持、歐普拉演講 11月國家圖書獎頒獎閃星光

好萊塢女星茱兒巴莉摩將擔任今年「美國國家圖書獎」主持人。美聯社

美國文學界最高榮譽之一的「美國國家圖書獎」（National Book Awards），將於11月在紐約舉行頒獎典禮，今年主辦單位請來曾獲金球獎 和美國演員工會獎的好萊塢 女星茱兒巴莉摩（Drew Barrymore）擔任主持人，讓這場文學盛宴增添幾分星味。

全國圖書基金會（National Book Foundation）日前宣布，珠兒芭莉摩將主持第74屆美國國家圖書獎頒獎典禮；而脱口秀天后歐普拉 ·溫芙蕾（Oprah Winfrey）曾是國家圖書獎榮譽得獎者，將在頒獎典禮上發表演講。

珠兒芭莉摩和歐普拉長期推廣圖書與閱讀，歐普拉讀書俱樂部精選的書籍，讓數十部作品登上了暢銷書榜，而珠兒芭莉摩則曾對劇作家蒂娜·費（Tina Fey）和幽默作家大衛·賽德瑞斯等人的作品大加讚賞。

全國圖書基金會主席史坦伯格（David Steinberger）表示，在她們兩人的職業生涯中，珠兒芭莉摩和歐普拉都證明了她們長期以來的信念，亦即透過敞開心門、引發對話和建立社區連結，書籍具有改變閱讀者生活的力量。他說，此一信念與全國圖書基金會的使命不謀而合，確保圖書在我們的文化中佔有一席之地。

「美國國家圖書獎」頒獎典禮定於11月15日在曼哈頓 舉行，將頒發小說、非小說、詩作、翻譯文學和青年文學等多個獎項。「美國國家圖書獎」等同出版界的「奧斯卡 」，珠兒芭莉摩並非該獎項的第一位名流主持人；喜劇演員史提夫·馬丁（Steve Martin）曾在20世紀90年代末和21世紀初主持過數次。