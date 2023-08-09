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茱兒芭莉摩主持、歐普拉演講 11月國家圖書獎頒獎閃星光

編譯周靜芝 / 綜合報導
好萊塢女星茱兒巴莉摩將擔任今年「美國國家圖書獎」主持人。美聯社
好萊塢女星茱兒巴莉摩將擔任今年「美國國家圖書獎」主持人。美聯社

美國文學界最高榮譽之一的「美國國家圖書獎」（National Book Awards），將於11月在紐約舉行頒獎典禮，今年主辦單位請來曾獲金球獎和美國演員工會獎的好萊塢女星茱兒巴莉摩（Drew Barrymore）擔任主持人，讓這場文學盛宴增添幾分星味。

全國圖書基金會（National Book Foundation）日前宣布，珠兒芭莉摩將主持第74屆美國國家圖書獎頒獎典禮；而脱口秀天后歐普拉·溫芙蕾（Oprah Winfrey）曾是國家圖書獎榮譽得獎者，將在頒獎典禮上發表演講。

珠兒芭莉摩和歐普拉長期推廣圖書與閱讀，歐普拉讀書俱樂部精選的書籍，讓數十部作品登上了暢銷書榜，而珠兒芭莉摩則曾對劇作家蒂娜·費（Tina Fey）和幽默作家大衛·賽德瑞斯等人的作品大加讚賞。

全國圖書基金會主席史坦伯格（David Steinberger）表示，在她們兩人的職業生涯中，珠兒芭莉摩和歐普拉都證明了她們長期以來的信念，亦即透過敞開心門、引發對話和建立社區連結，書籍具有改變閱讀者生活的力量。他說，此一信念與全國圖書基金會的使命不謀而合，確保圖書在我們的文化中佔有一席之地。

「美國國家圖書獎」頒獎典禮定於11月15日在曼哈頓舉行，將頒發小說、非小說、詩作、翻譯文學和青年文學等多個獎項。「美國國家圖書獎」等同出版界的「奧斯卡」，珠兒芭莉摩並非該獎項的第一位名流主持人；喜劇演員史提夫·馬丁（Steve Martin）曾在20世紀90年代末和21世紀初主持過數次。

歐普拉 金球獎 奧斯卡 曼哈頓 好萊塢

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