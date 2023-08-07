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精神醫學會研究發現 這五種創意活動最減壓

記者張聲肇/即時報導
聽音樂。Image by Martine from Pixabay
聽音樂。Image by Martine from Pixabay

美國精神醫學會7月調查發現，每周參加創意活動至少一次的人，心理健康優於不做或少做創意活動的人。學會建議如下5大最減壓的活動，不但能夠調節情緒，還能提升社交能力。

一、聽音樂。調查顯示，77%受訪民眾以聽音樂紓壓、降低焦慮。好聽的音樂，會平衡腦部杏仁體（ amygdala），也就是調節情緒的「神經樞紐」，讓人產生愉悅的感覺。內布拉斯加大學醫學中心精神醫學家劉和華（Howard Liu，譯音）說，音樂可以調節情緒，讓人從煩惱問題中抽離，更容易和欣賞同類型音樂的人產生連結。

二、解謎。40%受調民眾靠回答謎題來減壓。猜題能刺激前額葉皮質活動，提升思考、決定、集中精神、解決問題的能力。印度阿南塔醫學科學研究所2021年研究發現，猜字謎可以擴增字彙能力、刺激思考、提升信心，牢固學習能力。也可能予人成就感，而成就感會提升正面情緒，降低焦慮、憂鬱和壓力。

三、唱歌跳舞。25%受調民眾說，他們用唱歌跳舞來紓壓。團體合唱有助維持年長者，尤其有心理問題、肺病、中風和失智患者的認知能力與健康。隨著現場演奏的音樂擺動舞姿，有激活記憶與感知能力之效。哈芬頓郵報報導，體能活動會促進天然安多酚（endorphin）的分泌，提升情緒與愉悅感。歌唱舞蹈的嗜好，也有類似作用，讓我們沉醉於「此時此刻」，暫時逃避人生種種問題。

四、繪畫與雕刻。藝術療法可以減輕焦慮與壓抑，這就是24%受調民眾以繪畫、雕刻等藝術活動當作降壓手段的原因。劉和華說，素描、畫圖、雕塑可用來宣洩焦慮、恐懼等情緒，對兒童尤其有發洩負面情緒的作用，「最重要的，藝術創作可以幫助病患用文字沒有辦法做到的方法表達自己。許多小孩和青少年接受治療時難以啟齒，就用畫筆表達內心世界。」

五、文藝創作。寫作療法，尤其用詩歌和創作的語言表達，也很有療效，16%受調民眾說他們用寫日記的方法治療心理疾病。美國心理協會專家萊特（ Vaile Wright）說，寫作療法包括文藝創作、寫詩、日記、自傳，不論正面負面的故事，重點是要「找到意義」。

醫學 雕塑 中風

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