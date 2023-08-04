新壁紙結合藝術和故事 為房間營造獨特氛圍

艾麗霞‧張（Alicia Cheung）的Studio Heimat最近應加州客戶的要求，派畫家到愛好地質學與動物園的客戶家，在樓梯旁的牆壁上手繪黑白色、超大隻的昆蟲。（美聯社）

獲艾美獎 的HBO「白蓮渡假村」（White Lotus）影集，片頭是一系列類似壁紙的影像，講述一個故事，一開始平淡無奇，隨即進入懸疑：水果開始腐爛，魚兒被海藻勾住，一股不祥之氣壟罩世外桃園般的度假勝地。

片頭作品畫家羅普斯（Lezio Lopes）說，他創作的用意旨在讓觀眾從畫面聯想到影集中，旅館房間的設計和主題。

這就是室內裝潢新趨勢當中，結合藝術與故事，替房間營造獨特氛圍的「超現實」派範例。有些圖像設計會引領我們來到大自然曠野，有些會帶我們進入創作者想像的狂野世界，和一般印象中的線條構圖或單純花卉，大異其趣。

室內設計專家說，壁紙風氣再度興起，但這回和從前最大的不同有二：用圖像講故事；材料納入織布或纖維。最近到巴黎採訪兩大設計展Maison et Objet和Deco Off的芝加哥設計撰稿人馬考特沙斯（Elaine Markoutsas）說，她所看到最精彩的，就是有關壁紙的新觀念。

除了精彩的圖樣、數位化和3D列印技術，她還發現最突出的主題--「報復性旅行」，也就是後疫情 期間，不論實際或虛擬出遊的衝動。「旅遊這個主題常刺激設計家從建築、風景和各地文化當中，挖掘故事細節。」

新式的壁紙設計，例如令人沉思的森林或海景，或把地方、人物或動植物作有趣的、充滿想像力的、「極盡誇張派」（ maximalist ，極簡派的相反）的安排，令人嘆為觀止。

紐約布魯克林「Grow House Grow」的壁紙。（美聯社）

紐約布魯克林「Grow House Grow」設計公司創辦人帝迪（Katie Deedy），就有辦法把求知慾和對歷史的愛好結合在一起，而且結合得很完美。該公司的壁紙和磁磚，大概是市場所見最具想像力的作品，其中一個題為「不急頌」（Ode to the Unhasty）的圖樣，逗趣地把行動緩慢的樹懶、蝸牛和海牛，與成長緩慢的刺果松擺在一起。

她笑著說，「這圖樣設計所陳述的畫面，會讓人會心一笑吧。」

艾麗霞‧張（Alicia Cheung）的Studio Heimat最近應加州 客戶的要求，派畫家到愛好地質學與動物園的客戶家，在樓梯旁的牆壁上手繪黑白色、超大隻的昆蟲，「這樣才不會嚇到訪客。」