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你認為天使存在嗎？民調：69%美國人相信有天使

記者胡玉立／綜合報導
最新民調顯示，近七成美國成年人相信有天使。圖為紐約州水牛城一處公園的大天使麥可雕像。(美聯社)
最新民調顯示，近七成美國成年人相信有天使。圖為紐約州水牛城一處公園的大天使麥可雕像。(美聯社)

美聯社和NORC公共事務研究中心最新民意調查發現，79%的美國成年人相信有上帝或更高力量的存在，69%的人相信有天使，約相同比率的人相信天堂和祈禱的力量。

與天使相比，比較少人相信有地獄、魔鬼或撒旦的存在(56%)，其次是像植物、河流或水晶等物體擁有精神能量(42%)、占星術(34%)和輪迴轉世(34%)。

洛杉磯天使隊牧師葛洛格(Jack Grogger)說：「人們渴求比自己更強大、超出自己理解範圍的東西。這種渴望可能以許多形式呈現，包括信仰宗教、製定驅動自我的目標等等；對許多人來說，崇拜天使，更安全些。」葛洛格身兼南加州消防隊長，曾在許多人最危急的時刻提供幫助。

葛洛格說，人們向天使尋求安慰。它們很常見，常出現在流行文化和聖經當中。相比之下，敬拜耶穌就複雜得多。

研究天使專家、肯塔基州路易斯維爾長老會神學院新約聖經教授加勒特(Susan Garrett)則說，歷來調查顯示，愈來愈多美國人拒絕有組織的宗教，但美國仍是充滿信仰的國家；「而在任何一種截然不同的世界觀裡，都可以找到天使的位置；祂們的可塑性很強。」

天使對不同的人有不同的含義。加勒特表示，談到天使，通常會涉及別的事，比如上帝與世界互動的方式和其他難以具體表述的想法。

據美聯社民調，有宗教信仰者當中有84%相信天使，無宗教信仰者33%；不隸屬任何宗教但相信天使的受訪者，無神論者占2%、不可知論者占25%，「沒什麼特別想法」的人占50%。

對於人們廣泛接受天使的存在，熱愛天使的舊金山神秘學家亨特(Devin Hunter)表示，天使獨立出現在不同宗教和傳統中，他估計從事現代巫術的人約有一半相信天使，拒絕相信天使的人往往源於成長過程中經歷的宗教創傷。

最新民調顯示，近七成美國成年人相信有天使。(美聯社)
最新民調顯示，近七成美國成年人相信有天使。(美聯社)

天使 加州 民調

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