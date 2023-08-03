戰勝癌症找到真愛 七旬新娘請兩位癌症醫生陪她走紅毯

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現年70歲的雪莉‧尚‧詹姆斯(Sherri Shaw James)和比爾‧詹姆斯(Bill James)初次約會，就碰上東北風暴直衝北卡羅來納州 而來，兩人相約吃午餐，結果一路吃了下午茶和晚餐。

兩個月後，兩人再次約會卻又有另一場「風暴」襲來，雪莉確診罹患大腸癌第三期。

雪莉說：「我早就知道他想去旅行，所以我告訴他『分手的時候到了，你去旅行，我去對抗癌症 病魔』，但他拒絕。」

2021年，雪莉決定到休士頓德州 大學MD安德森癌症中心(UT MDA)接受治療，而比爾相伴左右。她說：「從北卡到德州是件大工程，他為此買了一輛大型多功能車(SUV)接送我。」

醫生告知雪莉，抗癌之路會很辛苦，但她已下定決心接受治療。雪莉的主治醫師艾瑪‧荷麗黛(Emma Holliday)和莫瑞斯(Van Morris)不僅見證她的抗癌歷程，也見證她與比爾的愛情故事。

雪莉自述她接受治療期間，比爾是她真正的夥伴與精神支柱，不僅往返接送，還在醫院耐心守候，她也因此愛上他。

荷麗黛則表示，雪莉幾乎每次診療都提及比爾如何支持她。

經過數月奔波與治療，雪莉得以回到北卡的家中，她體內的癌細胞消失了，同時也找到了真愛。

兩人決定結婚，雪莉邀請兩位主治醫師陪她走紅毯，見證他們的愛情開花結果。

莫瑞斯表示，腫瘤科醫師的職業生涯高低差很多，而他認為這是高點的例證之一， 能夠參與雪莉的人生重大里程碑，理所當然要分享。

荷麗黛則表示，「身為腫瘤學者，我們更常收到葬禮訃聞而非婚禮喜帖，因此獲邀參加婚禮是件美好的事。」

今年6月，雪莉和比爾在孩子、孫子和兩位癌症醫師的見證下，於北卡完成婚禮。

雪莉說：「我很榮幸，他們抽空從德州飛過來，見證他們拯救我是為了什麼。」