走過十多年 紐約人體彩繪藝術節告別大眾

一年一度的紐約市人體彩繪藝術節，今年是最後一次舉辦。美聯社

看過紐約市 獨有的「在地特色活動」人體彩繪藝術節（NYC Body Painting Day）嗎？想像數十甚至上百人裸體聚集在一起，接受藝術家彩繪讓身體成為藝術品，這種場面既有趣又壯觀。

7月23日舉辦的人體彩繪藝術節，是該活動延續十多年來的最後一次。主辦者哥盧布（Andy Golub）表示，在曼哈頓 聯合廣場的四小時活動中，有50多人身體被當做畫布，成為紐約街頭一道美麗的風景。哥盧布說，未來不再舉辦這項活動，因為是時候往前看並思考下一步了；他希望能找到不同的方式來增強號召力，讓人們重新聚集在一起，不排除在明年春天推出新的活動。

人體彩繪藝術節最後一次舉辦，讓當天的氣氛除了歡樂之外，添了幾分依依不捨之情。活動結束後，藝術家和模特兒們在格林威治村遊行、在華盛頓廣場公園合影留念，並搭乘雙層巴士通過曼哈顿大橋，最後在布鲁克林舉行派對，為這一天的活動畫下句點。

數十人身體被當做畫布，成為紐約街頭一道美麗的風景。美聯社

哥盧布是位藝術家和言論自由擁護者，他從2007年起開始在裸體模特兒身上作畫。他表示，發起一年一度的人體彩繪藝術節，是為了彰顯在紐約市為藝術而裸體是合法的。

即便如此，多年來這並沒有阻止警方試圖「干預」這項活動。哥盧布說，2011 年，他曾和兩名模特兒被捕並拘留了24小時，在確定他們沒有做任何違法事情後，才被釋放。

他表示，這項活動讓許多人都受到正面的影響，除了模特兒，藝術家也覺得自己彷彿脫胎換骨，儼然是一次真正歡慶自由的積極體驗。

人體彩繪藝術節多年來曾在哥倫布圓環、時代廣場和紐約市其他地標性地點舉行，如今已成絕響，相信會是許多紐約客夏日難忘回憶之一。