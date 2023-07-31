路州國家森林挖出1.2萬年前文物 防侵蝕和打劫 科學家努力保存

拉法葉(Lafayette)路易斯安納州大學考古學教授李斯(Mark Rees)手持挖掘到的古物。美聯社

路易斯安納州 中西部國家森林挖出1萬2000年前文物，包括石器、茅等先人生活的證據，科學家努力挖掘並編目保管，預防這些珍稀古物遭颶風 、洪水、曝曬、風吹雨淋而受損，甚至遭打劫失竊。

考古學者今夏謹慎的地在基薩奇(Kisatchie)國家森林的維濃區(Vernon Parish)遺址進行挖掘工作，篩漏泥土，以挑出具保存價值的史前人類居住證據。

林務局表示：「根據一系列石器和陶器的發現，這個遺址在整個史前時代似乎一直有人居住，橫跨美洲原住民 文化時代，一直到美洲人與歐洲人接觸的時期。」

這個遺址2003年由測量員發現，而颶風蘿拉(Hurricane Laura)、颶風戴爾塔(Hurricane Delta)將當地樹木連根拔起，讓部分文物重見光明。

基薩奇國家森林的林務局官員利用颶風救災金搶救挖掘，希望妥善保護遺址及文物。

林務局考古學者海默爾(Matthew Helmer)6月帶媒體參訪時表示，「面對搶劫和颶風破壞，我們可能失去這片遺址。」

海默爾行走在遺址之間，指出土壤顏色與地質變化，這些都是探究千餘年前先人在此活動的線索。

海默爾說：「我們其實在寫這些人在1492年之前生活的歷史，可追溯至1萬多年前。」

這對拉法葉(Lafayette)路易斯安納州大學考古學教授李斯(Mark Rees)而言是個很棒的機會，但他對未獲授權者擅自挖掘和取走文物的行徑感到憂心忡忡。