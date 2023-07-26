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大聯盟球星穿潮服走紅毯 為的是吸引新世代球迷

編譯周靜芝 / 綜合報導
亞特蘭大勇士隊外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）以一身「芭比粉」出席大聯盟全明星賽前的紅毯秀。美聯社
亞特蘭大勇士隊外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）以一身「芭比粉」出席大聯盟全明星賽前的紅毯秀。美聯社

如今，職業球團的老闆們也樂於鼓勵球員在球場之外發光發熱，例如可在社群媒體上大博眼球的紅毯秀，因為他們知道這是吸引球迷購票進場的另一蹊徑。

7月11日在職棒大聯盟（Major League Baseball, MLB）的紅毯秀上，亞特蘭大勇士隊外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）一身「芭比粉」（Barbiecore）、戴上以他為圖案的珠寶項鍊；巴爾的摩金鶯隊捕手拉奇曼（Adley Rutschman）的金色葉片圖案套裝，則讓他的氣場顯得更強大。

根據美聯社報導，活動在全明星賽前幾個小時舉行，棒球隊的頂尖球員們在配偶、孩子和媽媽的陪伴下，行經西雅圖知名的派克市場，向數百名聚集的粉絲展示他們時尚的另一面。然而，他們真正展示的是 MLB對引領流行文化的追求。

這類吸引球迷的活動既是向棒球作為街頭時尚--從棒球帽、球衣到T恤--的代表性地位致敬，也凸顯MLB越來越以時尚作為吸引新的觀眾和靠攏流行文化的敲門磚。

巴爾的摩金鶯隊捕手拉奇曼（Adley Rutschman）的時尚金色套裝，讓他的...
巴爾的摩金鶯隊捕手拉奇曼（Adley Rutschman）的時尚金色套裝，讓他的氣場更顯強大。美聯社

22歲、出身西雅圖的卡洛爾（Corbin Carroll）是亞利桑納響尾蛇隊的當家新秀，他表示，MLB為這場活動給他找了位造型師，挑的這身衣服很酷；雖然他很高興穿上它，但這不是他會為自己挑選的衣服。

在紅毯上，卡洛爾一身中性色，白色西裝外套下是黑襯衫和褐色長褲，搭配Nike球鞋、太陽眼鏡和復古的鯔魚頭（mullet）；但MLB選中這位年輕的混血球員作為全明星紅毯秀的時尚大使絕非偶然。

多年來，大聯盟始終面臨無法擴大觀眾群的問題。有看法認為，棒球是道道地地的美國運動，以至於它是一種針對老一輩、即白人球迷的古板遊戲，甚至在看台上還用手寫記分。

紐約大學體育管理教授布朗（Brandon Brown）說，所有體育賽事中，NBA是Z世代第一偏好的品牌，部分原因是這項運動及傑出的球員與城市嘻哈文化和自我表現風格緊密連結，而這些正是這一代人所認同的。

布朗說，自從西雅圖水手隊的名人堂球員葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）將棒球帽反戴後，MLB球員就再沒有真正被視為憑服裝就能引爆話題的跨文化超級巨星。布朗說，葛瑞菲在各種不同的媒體曝光，與眾多觀眾對話。MLB可能仍在尋找下一位現代文化中的超級巨星。

西雅圖水手隊的名人堂球員葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）將棒球帽反戴，帶...
西雅圖水手隊的名人堂球員葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）將棒球帽反戴，帶動了流行風潮。Getty Images

MLB 時尚 西雅圖 勇士 芭比

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