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AI搶飯碗 客服人員恐被取代

記者顏伶如／綜合報導
自從OpenAI推出ChatGPT之後，不時會出現工作飯碗不保的相關討論。(美聯社)
自從OpenAI推出ChatGPT之後，不時會出現工作飯碗不保的相關討論。(美聯社)

對於某些勞工來說，聊天機器人等人工智慧(AI)科技彷彿定時炸彈，飯碗可能不保，但對於部分勞工而言，職缺即將遭到替代的命運已經來臨。

紐約時報報導，尤朗達‧薛洛德(Ylonda Sherrod)任職位於密西西比州海泉市(Ocean Springs)的AT&T電話服務中心(Call Center)，過去一年，在服務中心上班的230名客服人員眼睜睜看著人工智慧科技降臨，帶來的影響好比經理新官上任三把火。

拜新科技之賜，客服人員與顧客交談時不再需要寫筆記，人工智慧工具會自動產生對話逐字稿。人工智慧科技會提供建議給客服人員，告知應該如何回答顧客，消費者若有單純的問題尋求協助，直接在電話上與自動語音系統互動，系統會將較複雜的問題轉給客服人員處理。

38歲的薛洛德是電話中心勞工工會副主席；她說，新科技讓人覺得既討厭又恐懼，「我內心深處一直有個疑問：我是不是正在培訓我自己的替代者？我會不會因此失業？」

康乃爾大學(Cornell University)研究人員今年針對美國地區2000名電話服務中心勞工進行問卷調查發現，絕大多數受訪者均表示，原本負責的某些任務已被雇主改為自動化，三分之二受訪者坦承，聊天機器人可能或極可能在未來兩年導致裁員。

薛洛德非常喜歡目前在AT&T電話服務中心的工作：時薪21.87元，每個月分紅最高可拿3000元，還有健保以及五周帶薪休假，工作條件並不需要大學學歷。

薛洛德表示，從事客服工作可以擁有「相當不錯的生活」。

勞工 人工智慧 AT&T

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