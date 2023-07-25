14歲神童大學畢業 還經營2家公司

家有14歲神童，但梅麗莎和馬克·威默只對兒子交朋友這件事，謹守原則一步也不退讓。(Courtesy of Mark Wimmer)

梅麗莎和馬克·威默(Mellisa & Mark Wimmer)說，他們從不催促兒子邁克(Mike)做家庭作業，但對他交朋友這件事，他們可是謹守原則、一步也不退讓。

14歲的邁克是獲得北卡羅來納州 智商組織「門薩」(Mensa)認證的神童，他在過去三年內獲得高中、副學士和大學本科學位；與此同時，他還經營了兩家科技公司，且剛創立了第三家，並與Atlantic Lionshare合作，該組織位於百慕達，致力於控制入侵加勒比海域、危害珊瑚礁的獅子魚數量。

邁克自認個性外向，他的朋友包括和他一起長大的孩子，到卡羅來納大學同班的20多歲年輕人，以及公司內的成年同事。

威默夫婦在兒子上幼兒園前就發現他的高智商，但威默夫婦未選擇在家教育 邁克，反而認為讓兒子與不同年齡的人相處有其價值。 邁克可能會說父母在功課上從未逼過他，但在社交技能上卻絲毫沒有商量餘地。

邁克在學校或許十分幸運，他表示，老師和同學都非常開放和熱情。透過花較多時間與不同年齡的人相處，讓他學會了如何調整對話時的詞彙與話題；例如與同齡朋友相處時，他會談論賽車 ，而不是聊商業話題，但與成年同事在一起時，他可能會轉向AI、機器學習系統或網路技術等話題。

馬克和梅麗莎不想成為邁克的代言人，他們鼓勵邁克與其他人打交道，父母不在身邊時能更自在地與人交談。

梅麗莎說，邁克經常被其他家長問到，是如何變得這麼善於社交的？而他們只是讓他接觸人，例如三、四歲時便讓他自己點菜，並向人介紹自己；這些事情訓練他能自然地與人交談。