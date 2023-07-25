80歲拜登總統、89歲珍古德…存在感？長者不退休的祕密

波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)集團老闆巴菲特(Warren Buffett)已高齡92，仍然掌理業務。(美聯社)

人口普查 局公布的最新數據顯示，美國人口高齡化情況正處於新高，但許多80歲以上的長者並未退休 ，依然活躍於各個領域，尤其是位高權重的長者，像是80歲的拜登 總統、80歲仍飾演印第安納瓊斯的哈里遜福特(Harrison Ford)、89歲還致力於保育黑猩猩的珍古德(Jane Goodall)。熱愛工作、尋求挑戰，可能便是他們拒絕退休的原因。

華爾街日報報導，人口普查局數據指出去年約有65萬名80歲以上的長者仍在工作，比10年前增加約18%。有些人是因經濟問題被迫上班，但許多人純粹只想繼續工作。打發時間常見的職業是收銀員、加油站員等，但年逾80歲的長者其實更常見於專業、管理或財務職位。

如87歲的辛格(Marjorie Zingle)，已是雲端計算領域廣為人知的人物，接連創立資料儲存、資安公司等科技新創，她最喜歡的事就是現身會議，與會人士往往因為她的性別和年齡大吃一驚。辛格表示她對沒有伴侶的退休不感興趣，而科技領域仍令她著迷，才會一直努力創建新公司。

洛杉磯的賈菲家族法律集團(Jaffe Family Law Group)創始合夥人賈菲(Daniel Jaffe)表示，他喜歡參加會議、在酒吧閒聊、收集自己的剪報，他擔心如果退休，案件邀請跟關注會很快消逝。85歲的賈菲專長是富豪和名人的離婚官司。

88歲的哈佛商學院行銷與溝通名譽講座教授葛雷瑟(Stephen A. Greyser)獲獎無數，卻仍在撰寫案例研究，目前已累計超過300份。他享受共事協作、身處其中的樂趣，還沒準備放棄這種興奮感。