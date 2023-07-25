社會接受度高 離婚不再獨自神傷 而是開趴慶祝

離婚夫婦為自己舉辦盛大慶祝派對，象徵他們從不幸的婚姻枷鎖中解脫。Getty Images

在俄亥俄州 哥倫布市一家電腦公司工作的史黛樂絲（Brandi Stellers）辦好離婚手續後，5月便邀請好友一起聚會。她調了招牌雞尾酒，掛上「再見，佛利西亞」（Bye Felicia）的布條，並發給大家玫瑰花瓣、拋向空中；派對的裝飾品還包括一對企鵝的照片，但從中間被撕開了。

史黛樂絲說，她把企鵝照片撕成兩半，因為企鵝是一夫一妻制，理當廝守終生，但她已不再是前夫的「企鵝」了。

離婚夫婦為自己舉辦盛大慶祝派對，象徵他們從不幸的婚姻枷鎖中解脫，就像新婚者辦告別單身派對一樣。史黛樂絲說，她想慶祝的不是離婚，而是新的人生篇章；出席派對的好友，都希望她過得更好。

一直以來，離婚都不是一件受到鼓勵與讚揚的事；但現在，這種現象正在轉變。美國離婚率雖然在下降，但那些離婚的人卻更願意宣揚他們分手的事實。蓋洛普民調 顯示，認為離婚在道德上可接受的美國成年人數量達到了歷史新高。

著有「別說你很抱歉」（Please Don’t Say You’re Sorry）一書的離婚律師索多瑪（Nicole Sodoma）表示，過去由於社會壓力與成見，離婚曾是件羞於啟齒的事；如今人們已脫下這層「羞恥」的外衣，轉而將離婚視為某些人所經歷的另一個人生階段。

在Etsy和亞馬遜 網站上，可以買到一些分手「紀念品」，包括寫著「終結錯誤」肩帶、「謝謝，下一位」玫瑰金箔氣球 和「我願意、我努力過、我受夠了」的T恤。分享創意平台Pinterest數據分析總監沙爾納（Swasti Sarna）指出，搜索趨勢顯示，人們對離婚有了新的觀點。

2022年6月，Pinterest上「離婚派對遊戲」的搜索量比去年同期激增80%，「離婚蛋糕」的搜索量也增長了50%；根據Pinterest統計，「離婚派對裝飾創意」（35%）和「離婚禮物」（30%）的搜索量也大幅增加。

辦過離婚派對的紐約市 房產經紀人亞當森（Nadine Adamson）說，這只是一種感覺，她並不以此為恥；她認為在紐約結婚超過10年（她結婚12 年）的人，便算是巨大的成功。

亞當森的朋友從洛杉磯飛到紐約，她們訂了她結婚時住過的旅館套房。她說，住在同一家旅館、欣賞相同的窗景，這種告別過往的方式很美好。