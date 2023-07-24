按鄰居門鈴找人做朋友 被霸凌男孩獲多國人友誼

沃克（Shayden Walker）按門鈴的影片短短兩天吸引近5500萬觀看人次。（取自電視台新聞截圖）

這個月初，德州 一位11歲男孩主動前往鄰居家敲門，希望有同齡孩童願意和他交朋友。為了幫男孩找朋友，鄰居拍下影片上傳到社群媒體抖音 (TikTok)，引發極大回響，接獲許多國內外伸出的友誼之手。

德州阿馬里洛(Amarillo)11歲男童沃克(Shayden Walker)，7月3日來到鄰居雷伊(Brennan Ray)家門口並敲門問道：「我只是想問問你家附近是否有11歲或12歲孩子? 」並解釋道：「我非常急切需要交朋友。」雷伊告訴沃克附近有很多孩子，但沃克表示：「他們不再是我的朋友，因為他們會霸凌 我。」

雙方隔著大門，進行短暫的交談，雷伊的女兒還是個蹣跚學步的娃娃，無法和沃克當朋友，但雷伊仍決定透過社群平台抖音，幫沃克找朋友。

雷伊將沃克上門找朋友影片，加註字幕表示：「除非有機會和別人交談，否則永遠不知道別人正經歷什麼，這位男孩善良、有禮而且勇敢，請問抖音可以幫沃克找到一群朋友嗎？」

沒想到，影片上傳後，竟然獲得6900萬次點閱，反應非常熱烈，當沃克受邀來到雷伊家，得知來自夏威夷、中國、澳洲和英國等海內外皆有善心人士伸出友誼之手，坦言自己非常開心。

沃克的母親表示，由於沃克罹患包括自閉症、對立反抗症(oppositional defiant disorder)、雙相情緒障礙症(bipolar disorder)、注意力不足過動症(attention deficit hyperactivity disorder)等多重情緒障礙，和同齡孩童玩耍時，容易發生衝突，並成為其他人的霸凌對象。

沃克也親口向今日美國(USA TODAY)記者透露，因為玩在一起不高興，就遭到辱罵，因此沃克有時也會情緒失控，而去攻擊企圖安撫他的第三者。

雷伊除了幫沃克找到許多新朋友，還和妻子聯手設置Go Fund Me專屬網頁，為沃克募得逾3萬7000元經費，用來採購他所需要的物品，包括遊戲機、玩具、校服和遊樂園門票等。

雷伊以罹患自閉症的沃克為例，提醒大家，因為不知道其他人內心的掙扎痛苦，所以給別人一個機會很重要。