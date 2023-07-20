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快看世界／研究發現 白人男性退休後認知衰退最嚴重

「想繼續做我喜歡的事」百歲婦每周開車上班四天

編譯潘勛／即時報導
示意圖。Photo by pina messina on Unsplash
示意圖。Photo by pina messina on Unsplash

俄亥俄州100歲婦人簡‧伯恩斯(Jayne Burns)每周大多數早晨仍開車20分鐘去紡織藝品店，擔任兼職裁布員，她表示這份工作已做了26年，自己樂在其中，會繼續做到不能做，或者店方不要她為止；她表示上下班作息，與同事共進午餐、聊天，與客人言笑晏晏，「工作能幫人長壽」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，本月26日伯恩斯便滿101歲。1997年她丈夫去世幾個月後，她便來到梅森市(Mason)的「瓊安紡織藝品店」(Joann Fabric and Crafts store)工作；當時，她的女兒唐娜‧伯恩斯(Donna Burns)也在店裡兼職，便建議她去找份工作，岔開悲傷心思。

這位百歲人瑞職涯大多時光當會計，70到80多歲曾試著退休幾次，但幾個月後就決定「不退休」，因為她懷念固定上下班作息，與同事們在一起用餐；她表示愛與同事們聊天，跟很好的顧客們碰面，就算他們看到她還在裁布台工作而訝異也一樣，長壽快樂的人生沒什麼秘訣，工作很有幫助。

伯恩斯職涯幾十年最大心得便是：所有最棒的工作有一共同點，那便是同事很好，找到友善大方的同仁很重要。

伯恩斯在店裡與幾位同事友誼很好，其中一位是湯瑪斯莫爾大學(Thomas More University)大四生瑪姬‧哈斯瓦爾(Maggie HusVar)，哈斯瓦爾介紹伯恩斯去玩抖音(TikTok)，還一起做了幾支抖音短片，在休息室共舞，聊聊伯恩斯鍾愛的回憶如怎樣遇見她先生，有支視頻還吸引了900多萬點擊量。

伯恩斯表示，與同事關係良好不僅讓工作更快樂，也讓時間過得更快，幫你更長命。一直忙著就不會花心思在身子的大小病痛，容易過活。

伯恩斯的職涯建議獲得哈佛大學一份有85年歷史的研究支持，認為良好的人際關係讓人快樂過一生，這一點也適用於工作；研究認為最不快樂的工作，往往是最孤寂的，較為獨立工作而不必人際互動，或者必須做大夜班如大卡車司機或夜班保全員。

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