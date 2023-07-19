佛羅里達礁島群舉辦水下音樂會 宣揚珊瑚礁保育

數百名頭戴浮潛面具或揹著氧氣筒的潛水客聚集在佛羅里達礁島群(Florida Keys)欣賞了一場別開生面的水下音樂會。Getty Images

國慶假期後的第一個周末，數百名頭戴浮潛面具或揹著氧氣筒的潛水客聚集在佛羅里達礁島群(Florida Keys)欣賞了一場別開生面的水下音樂會。這場旨在倡導珊瑚礁保育的活動，舉辦至今已是第38個年頭。

下礁島群水下音樂節(The Lower Keys Underwater Music Festival)每年七月初在佛羅里達礁島群國家海洋保護區(Florida Keys National Marine Sanctuary)內的盧港珊瑚礁(Looe Key Reef)登場，該處位於大松礁島(Big Pine Key)以南大約6哩。

佛羅里達礁島群國家海洋保護區成立於1990年，範圍涵蓋3800平方哩水域，保護與125哩長島 鏈平行的堡礁。

參加音樂會的潛水客，從8日周六上午10時開始，一直到下午2時，除了可以欣賞盧港島礁海面下色彩繽紛的海洋生物和珊瑚叢之外，還有許多穿著美人魚尾或是五顏六色服裝的表演者，在水下演奏樂器。不過這些樂器發不出聲音，音樂是透過懸掛在礁石上方船隻底部的防水擴音器，向海底播送。

水下音樂節的曲目全都與海洋有關，但是由當地FM 104.1調頻廣播電台準備的播放清單，包含了跨幅極大的不同音樂類型。在長達四小時的音樂會裡，泳客重溫披頭四合唱團(the Beatles)的經典名曲「黃色潛水艇」(Yellow Submarine)，搖滾歌手吉米·巴菲特 (Jimmy Buffett)旋律輕快的金曲「鰭」(Fins)，也能夠欣賞到迪士尼 電影「小美人魚」的原聲帶配樂，更難得的是親耳聆聽到座頭鯨吟唱的聲音。

主辦單位下礁島區商會(the Lower Keys Chamber of Commerce)表示，這場獨一無二的水下體驗主要是為了喚起潛水愛好者的保育意識，學習如何負責任地從事潛水活動，以減少對於世界各地珊瑚礁的環境衝擊。珊瑚礁由於其生態多樣性，而有「海底雨林」之稱。