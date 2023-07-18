住在這5國的旅外人士最快樂 其中包括台灣

墨西哥是移居海外人士的首選之地，90%的人對在墨西哥的生活感到滿意。Getty Images

根據全球最大旅外人士網站Internations的一份新報告，移居墨西哥 的外籍人士是世界上最幸福的人群之一。墨西哥是移居海外人士的首選之地，90%的人對在墨西哥的生活感到滿意，而全球這一比率為72%。

這份「旅外人士圈內人」（Expat Insider）的報告根據五項指標對53個目的地進行排名：生活品質滿意度、定居難易度、海外工作、個人財務狀況，以及包括住屋、行政管理、語言和數位生活的「旅外關鍵指標」（expat essentials index）。

旅外人士對墨西哥的高評價，來自於在當地定居容易，民眾普遍友善，且不難建立起自己的社群。

在墨西哥工作的旅外人士表示，他們很容易適應墨西哥的文化，而且那裡生活費用低，找到住屋不成問題。雖然墨西哥在政治穩定性上得分較低，但旅外人士表示很享受在全國各地的休閒選擇。

西班牙是旅外人士次佳的選擇，87%的人對生活感到滿意，這歸功於該國豐富的休閒活動（如娛樂運動和溫和氣候）。儘管三分之一的人對當地就業 市場表示不滿，但初來者樂在享受工作與生活間能取得平衡。

排在第三名的是巴拿馬，人們表示在這裡很容易交到朋友，對個人財務也感到安全，81%的人在整體上感到幸福。

以下是旅外人士在國外生活和工作的十大目的地：1. 墨西哥、2. 西班牙、3. 巴拿馬、4. 馬來西亞、5. 台灣、6. 泰國、7. 哥斯大黎加、8. 菲律賓、9. 巴林、10. 葡萄牙。

前十名中的許多目的地在友好度、安居便利性、娛樂和工作生活平衡等方面表現出色，但在提供就業機會上則略遜一籌。

一些排名較前的目的地包括墨西哥、西班牙、巴拿馬和葡萄牙，還提供數位遊民 簽證（digital nomad visas），進一步鼓勵全球遠距工作者在不同國家展開新生活。

此外，排名墊底的旅外人士目的地則包括科威特、挪威、土耳其 、韓國和德國 。居住在科威特、挪威和韓國的旅外人士表示，很難在當地安頓下來並找到新朋友，而居住在土耳其和韓國的旅外人士則說，他們對當地苛刻的工作文化感到不滿。