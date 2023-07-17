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她救了心臟驟停的一名父親 六年後又捐腎給他女兒

編譯周靜芝 / 綜合報導
哈特菲爾德（右）最終獲准捐腎給瓊斯，兩人在移植手術前一周首次見面。圖取自哈特菲爾德臉書
哈特菲爾德（右）最終獲准捐腎給瓊斯，兩人在移植手術前一周首次見面。圖取自哈特菲爾德臉書

身為一名醫護人員，救人是哈特菲爾德（Kristi Hadfield）的天職；但她絕對沒有想到，六年前她在救護車上救了心臟驟停的康寧漢（John Cunningham），六年後竟因緣際會再度捐腎，救了他的女兒瓊斯（Molly Jones）。

華盛頓郵報」報導， 2016年住在西維吉尼亞州的康寧漢心臟驟停，哈特菲爾德就在救護車的後座。她回憶說，當時她心想「今天不行，約翰，今天不行」（Not today John, not today），鼓勵他要撐下去。

後來哈特菲爾德透過社群媒體持續與康寧漢保持聯絡，就像她對待其他的病人一樣。

六年後，當康寧漢的女兒瓊斯在臉書上發布她需要腎臟的訊息時，哈特菲爾德剛好看到這則貼文，並決定伸出援手。

42歲的瓊斯是在2022年1月確診罹患末期腎臟病。當她的病情惡化時，她在社群媒體上分享了自己需要腎臟移植的消息。瓊斯說，當她發布這則貼文時，突然收到了哈特菲爾德的留言：「嘿，我這裡有你的腎」（Hey, I've got your kidney here）。

瓊斯補充道，哈特菲爾德對她說，「我救了你爸爸，我也要救你。」

根據美國衛生及公共服務部的數據，全美約有三分之一的腎臟移植手術來自活體捐獻者，這使得急需換腎者的平均等待時間縮短，但手術前需要進行嚴格的測試。

瓊斯在臉書上公開病情後，又過了四個月，她的健康持續惡化。她說，她在想誰來監護她的女兒，因為她覺得她活不下去了。哈特菲爾德則繼續為她加油打氣，要她不要放棄。

哈特菲爾德最終獲准捐腎，兩人在移植手術前一周首次見面，手術按計畫進行並獲得成功。瓊斯興奮地表示，她感覺自己又活過來了，哈特菲爾德讓她重獲新生。

哈特菲爾德稱瓊斯為「鬥士」，她說，她很高興有人獲得自己的腎，而瓊斯就是那個人。瓊斯對哈特菲爾德感激不盡，她表示，哈特菲爾德不僅救了她的命，還救了她父親的命；而哈特菲爾德則說，她很高興能幫上忙。

哈特菲爾德（右）最終獲准捐腎給瓊斯，兩人在移植手術前一周首次見面。圖取自哈特菲爾...
哈特菲爾德（右）最終獲准捐腎給瓊斯，兩人在移植手術前一周首次見面。圖取自哈特菲爾德臉書

西維吉尼亞州 社群媒體 臉書 衛生及公共服務部 華盛頓郵報

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