捕龍蝦將近一世紀 103歲「龍蝦夫人」樂此不疲

龍蝦。美聯社

緬因州 洛克蘭(Rockland)的「龍蝦夫人」 (Lobster Lady)薇吉尼亞·奧利弗(Virginia Oliver)從事捕龍蝦工作已經95年，打從8歲開始，在黎明前穿戴裝備、出海捉龍蝦已成為她的日常，更驚人的是即使年過百歲，這位超級奶奶至今仍堅持這份工作，樂此不疲；6月6日，奧利弗迎來她的103歲大壽。

許多當地人都認識這位「龍蝦夫人」，奧利弗表示：「無論我到哪裡，大家總是會攔住我和我交談，說他們在電視上看到我等等。」

奧利弗對最近開始受到關注感到驚喜，因為她從小就跟著哥哥、父親一起捕龍蝦，她的父親是龍蝦商人，在緬因灣一名為The Neck的25畝小島上經營一間雜貨店。

奧利弗長大後仍熱衷於家族的龍蝦事業，並與同為漁夫的麥克斯．奧利弗(Max Oliver)結婚，奧利佛夫婦在這一行業並肩工作61年，他們育有四名子女，其中三個孩子和兩個孫子也繼承了這一家族傳統。

麥克斯2006年過世，兒子小麥克斯成為奧利弗的出海夥伴，他們在旺季期間(通常為6月-9月)每周出海三次，工作日當天奧利弗總是凌晨三點半便起床準備。

在將近一個世紀的捕龍蝦時光裡，奧利弗見證了緬因州龍蝦產業的演變，這裡一直是全美最大的龍蝦產地，也是緬因州最重要的產業之一，許多地方人家都以此為生。

奧利弗踏進這一產業時，她還是海上唯一的女性，現在則已經有不少女性從事這一行。

她見證的另一項變化是海中的龍蝦數量減少了，「我丈夫與我一起捕龍蝦時，當時的龍蝦比現在還多」。

奧利弗的故事透過2021年的紀錄短片「與龍蝦夫人對話」(Conversations with the Lobster Lady)廣為人知，還有兒童繪本「龍蝦夫人」(The Lobster Lady)紀錄她的傳奇故事。

對於她一生的龍蝦事業，奧利弗說：「你必須不斷前進，我打算一直做到離開人世為止。」